المؤتمرنت -

الإطلاع على أضرار الأراضي الزراعية في حرض

اطلعت اللجنة الزراعية المكلفة بتحديد احتياجات مديرية حرض في حجة على الأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية بالمديرية.



واطلع مدير المديرية حسين حيران واللجنة الزراعية برئاسة رئيس الفريق الهندسي المهندس عاصم ظافر على عدد من الاودية والاراضي الزراعية والاضرار التي تسببت بها في كل من وديان الشرفا والشعبات وحرض ورام وقفيل والأراضي الزراعية بمنطقة بني الحداد الشرقية.



وخلال الزيارة قامت اللجنة بتحديد ومسح واخذ مسافات لعدد من الحواجز المائية والسدود والاحواض والكرفانات التي تحد من انجراف الأراضي الزراعية وحمايتها وتخدم المزارعين وتعمل على ارتفاع منسوب المياه وتساعد في تفعيل الجانب الزراعي وصولا للاكتفاء الذاتي.



واكد مدير المديرية ان الاطلاع على الأضرار وتحديد الاحتياجات جاء تنفيذا لتوجيهات قيادات المحافظة ووزارة الزراعة واللجنة الزراعية والسمكية العليا ترجمة لمخرجات زيارة رئيس المجلس السياسي الأعلى للمحافظة بالاهتمام بالجانب الزراعي والمبادرات المجتمعية.



بدوره اشار رئيس اللجنة والفريق الهندسي إلى اهتمام اللجنة الزراعية العليا بمديرية حرض.. مؤكدا ان اللجنة ستعمل الدراسات اللازمة والتقارير التي ستحدد التدخلات والمشاريع التي تخدم المواطنين وتمكنهم من تفعيل العمل الزراعي.



وأكد على ضرورة تشكيل الجمعيات التعاونية والمشاركة المجتمعية التي تعزز من العمل التشاركي وتنفيذ المبادرات المجتمعية وتفعيل دور فرسان التنمية واللجنة الزراعية بالمديرية وادارة المبادرات ومنسقي مؤسسة بنيان التنموية.