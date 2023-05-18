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المؤتمر نت - تسلّم رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، رسالة خطية من رئيس السكرتارية الدولية للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بجنيف اليكس كامارتوس، تتصل بتعزيز التعاون في مجال حماية الأطفال في اليمن

رئيس الوزراء: حماية الأطفال إلتزام وطني وإنساني

المؤتمرنت -
رئيس الوزراء: حماية الأطفال إلتزام وطني وإنساني
تسلّم رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، رسالة خطية من رئيس السكرتارية الدولية للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بجنيف اليكس كامارتوس، تتصل بتعزيز التعاون في مجال حماية الأطفال في اليمن.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء اليوم رئيس فرع الحركة في اليمن جمال عبدالله الشامي، الذي سلّمه الرسالة بحضور وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عبيد بن ضبيع.

تضمنت الرسالة شكر الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال لحكومة الانقاذ على التزامها بدعم وتعزيز حماية الأطفال وضمان حقوقهم والامتنان لجهود رئيس الوزراء في هذا الجانب، فضلاً عن التعبير عن حرص الحركة على تعزيز التعاون المستمر مع حكومة الانقاذ في هذا المجال.

وعبر رئيس الوزراء عن الشكر والامتنان لرئيس الحركة على رسالته وما اشتملت عليه من التزام لتوطيد التعاون مع حكومة الإنقاذ في مجال حماية الأطفال الذين يُعدون أمل اليوم وصناع المستقبل.. مؤكداً أن حماية الأطفال وصون حقوقهم التزام وطني وإنساني وأخلاقي.








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