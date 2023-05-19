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المؤتمر نت - حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة من أن مليار شخص في 43 بلداً مهددون بوباء الكوليرا

الصحة العالمية: مليار شخص مهددون بالكوليرا

المؤتمرنت -
الصحة العالمية: مليار شخص مهددون بالكوليرا
حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة من أن مليار شخص في 43 بلداً مهددون بوباء الكوليرا وأنه رغم إمكان وقف العدوى إلا أن الموارد الضرورية لذلك تعاني من نقص شديد.

وقالت المنظمة في تقرير لها إن التوقعات قاتمة وسط مساعيها للحصول على 640 مليون دولار لمكافحة العدوى.. محذرة من أنه كلما تأخر الوقت لتصعيد المعركة، بات الوضع أسوأ.

و"تقدر منظمة الصحة العالمية أن مليار شخص في 43 بلدا يواجهون خطر الإصابة بالكوليرا"، حسبما قال هنري غراي المسؤول في الوكالة عن الاستجابة العالمية للكوليرا.

منذ مطلع العام سجل 24 بلدا إصابات بالكوليرا مقارنة بـ15 بلدا بحلول منتصف أيار/مايو العام الماضي.

وتسجّل دول لا تتأثر عادة بالكوليرا إصابات، وأصبحت نسبة الوفيات تفوق المعدلات الطبيعية وهي وفاة بين كل 100 إصابة.

ويعزو غراي زيادة الإصابات إلى الفقر والنزاعات والتغير المناخي وما يسببه ذلك من نزوح للسكان.








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