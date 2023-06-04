الأحد, 04-يونيو-2023 الساعة: 05:54 م - آخر تحديث: 05:43 م (43: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُنتصرون‮ ‬للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
تأملات واقعية في تاريخ وحاضر الشعب اليمني العظيم بمناسبة يوم الوحدة اليمنية الخالدة
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عيد الوحدة وضرورة التعاطي المختلف
خالد سعيد الديني
أيامكم وحدة وتعايش ومواطنة متساوية وسلام
راسل القرشي
الحدث‮ ‬التاريخي
فاطمة‮ ‬الخطري
الوحدة.. مشروع الوطن الكبير
طه هادي عيضه
صوت الوحدة من عدن
يحيى علي نوري
التآمر الشيطاني الجديد القديم لمشيخة الامارات العربية المتحدة على اليمن العظيم
محمد عبدالمجيد الجوهري
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
أخبار
المؤتمر نت - دشنت وزارة الصحة العامة والسكان ممثلة بالهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية،اليوم، حملة ميدانية للرقابة على سوق الدواء

صنعاء.. حملات ميدانية لضبط أسعار الأدوية

المؤتمرنت -
صنعاء.. حملات ميدانية لضبط أسعار الأدوية
دشنت وزارة الصحة العامة والسكان ممثلة بالهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية،اليوم، حملة ميدانية للرقابة على سوق الدواء.

تستهدف الحملة في ثلاثة أيام كمرحلة أولى 116 من تجار ومستوردي الادوية (تجار الجملة) للتأكد من مدى التزامهم بالتسعيرة الرسمية للأدوية والمقرة من الهيئة العليا للأدوية وإشهار الأسعار على الأدوية.

وفي التدشين، أكد نائب وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور مطهر المروني، أن الحملة تأتي في إطار توجه الوزارة في ضبط السوق الدوائي وتوفير الدواء ذات الجودة وبأسعار مناسبة، وكذا لمعرفة مدى إلتزام تجار ومستوردي الأدوية بالتسعيرة الرسمية المقرة من الهيئة.

وأعرب عن أمله أن يلتزم مستوردي الأدوية بالتسعيرة الرسمية، مؤكدا أنه في حال وجود مخالفات سيتم إحالتها للنيابة المختصة، مؤكدا أن الوزارة ستتخذ الإجراءات الصارمة في حال وجود أدوية مهربة أو منتهية أو مزورة في إطار توفير الدواء الآمن للمواطن.

ولفت إلى استمرار وزارة الصحة ممثلة بالهيئة العليا للأدوية في الرقابة على سوق الدواء عبر لجانها الميدانية سواء تجار الجملة أو في المنشآت الصيدلانية.

من جانبه أشار رئيس الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، الدكتور علي عباس، أن ثمان فرق تنفذ حملة النزول الميداني المرحلة الأولى التي تستهدف 116 مستوردا وتاجر ادوية من تجار الجملة وثلاثة آلاف و500 صنف دواء.

ولفت إلى أن النزول يهدف إلى التأكد من مدى الالتزام بالتسعيرة الرسمية واشهار الأسعار على الادوية والتحقق من شروط التخزين، مشيرا إلى أن النزول الميداني يأتي في إطار خطة واسعة وضعتها الهيئة للقضاء على مظاهر الاختلالات وتصحيح الأوضاع في سوق الدواء.

وأكد الدكتور عباس أن لجان الرقابة الميدانية التابعة للهيئة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة وكذا مصادرة أي أدوية مهربة ومجهولة أو مزورة أو منتهية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاً
عربي ودولي: معارك السودان تدخل أسبوعها الثامن
أخبار: توقعات بهطول أمطار رعدية على عدة محافظات
رياضة: مانشستر سيتي بطلاً لكأس الاتحاد الإنجليزي
رياضة: ميسي يرحل رسمياً عن باريس سان جيرمان
عربي ودولي: حرائق كندا تستعر وإجلاء 11 ألف شخص
أخبار: 96 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة
أخبار: تعرف على الفوائد الصحية للقرفة
محافظات: حملة لترميم حفر سيول الأمطار بالأمانة
فنون ومنوعات: عادل إمام يقاضي وزير المالية المصري
أخبار: النواب ينقاش تعديلات قانونية بشأن الضرائب والجمارك
عربي ودولي: اشتداد المعارك في الخرطوم
أخبار: وزارة الصناعة تدشن حملة خفض الأسعار
أخبار: وفاة شابين إفريقيين غرقاً في حواجز مائية بالبيضاء
أخبار: ضباب وأمطار رعدية.. تحذير من تدني مدى الرؤية
رياضة: منتخب اليمن يتعادل مع الزمالك المصري
عربي ودولي: 50 قتيلاً و300 جريح في تصادم قطارين بالهند
رياضة: ميلان يمدد عقد رافايل لياو حتى 2028
علوم وتقنية: علاج واعد لسرطان الثدي
مجتمع مدني: 6 نصائح لتعزيز الثقة بالنفس
اقتصاد: أسعار الغذاء العالمية تتراجع لأدنى مستوياتها
عربي ودولي: "بكمين ناجح".. مقتل 3 إرهابيين في كركوك
أخبار: 3 غارات ضمن 86 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة
اقتصاد: روسيا تحافظ على صدارة مصدري القمح بالعالم
فنون ومنوعات: فنان مصري يقع ضحية نصب بآلاف الدولارات
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023