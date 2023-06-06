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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار متفاوتة وأجواء حارة في الصحارى والهضاب الداخلية والساحلية، اضطراب البحر حول أرخبيل سقطرى خلال الـ24 ساعة القادمة

أجواء حارة وأمطار.. وتحذير من اضطراب البحر

المؤتمرنت -
أجواء حارة وأمطار.. وتحذير من اضطراب البحر
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار متفاوتة وأجواء حارة في الصحارى والهضاب الداخلية والساحلية، واضطراب البحر حول أرخبيل سقطرى خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة بعضها غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أرخبيل سقطرى وأجزاء من محافظات الضالع، شمال لحج، تعز وإب.

وقد تمتد الأمطار شرقاً لتشمل أجزاء من مرتفعات محافظة أبين وجنوب محافظتي شبوة وحضرموت.

وأشار المركز إلى احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات ريمة، المحويت، حجة وسهل تهامة.

ومن المحتمل ارتفاع الموج واضطراب البحر حول أرخبيل سقطرى.

وحسب المركز ستكون درجات حرارة مرتفعة في الصحارى والهضاب الداخلية والساحلية حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى مابين 35-41 درجة مئوية.

وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية وتم تسجيلها في إب: 5.0، ملم، فيما هطلت أمطار متفاوتة الشدة على أرخبيل سقطرى وأجزاء من محافظات حجة، تعز، لحج، أبين وشبوة) وهضاب محافظة حضرموت وسهل تهامة، وكانت خارج نطاق محطات الرصد الجوي.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية والشعاب ومن المجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما حذر من الانهيارات الصخرية والتدني الملحوظ في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الجبلية، ومن ارتفاع الموج واضطراب البحر حول أرخبيل سقطرى ونصح بعدم الإبحار في أعالي المياه الإقليمية البحرية شرق خليج عدن.

ودعا المركز إلى عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس في المناطق الصحراوية والساحلية وضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة.








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