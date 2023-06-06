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المؤتمر نت - تضررت أكثر من 22 ألف أسرة من سيول الأمطار التي شهدها عدد من المحافظات في الفترة من مارس ـ مايو 2023

أكثر من 22 ألف أسرة يمنية متضررة من السيول

المؤتمرنت -
أكثر من 22 ألف أسرة يمنية متضررة من السيول
تضررت أكثر من 22 ألف أسرة من سيول الأمطار التي شهدها عدد من المحافظات في الفترة من مارس ـ مايو 2023.

وأوضح المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، أن سيول الأمطار أدت إلى وفاة وإصابة أكثر من 18 شخصاً، أغلبهم من النازحين، وتضرر 22 ألفاً و306 أسر في 15 محافظة.

وأشار التقرير إلى أن عدد المنازل المتضررة بلغ 21 ألفاً و378 منزلاً، منها ثمانية آلاف و339 منزلاً تضرر بشكل كلي، و13 ألفاً و34 منزلاً بشكل جزئي و51 منزلاً آيلاً للسقوط.

وأفاد بتضرر 159 من الأراضي الزراعية، و حدوث 82 انهياراً صخرياً وقطع للطرق، و28 انهيار سدود وآبار وشبكات مياه، وتسجيل 22 ضرراً في الثروة الحيوانية.

وبين التقرير أن محافظة حجة من أكثر المحافظات تضرراً في ممتلكات المواطنين، فيما تعرضت محافظة المحويت إلى انهيارات صخرية، ما أدى إلى قطع الطرق وتوقف حركة السير.

وأكد المجلس أن الأضرار التي سببتها السيول فـي مخيمات النـازحين والبنية التحتية ومساكن المواطنين ومزارعهم ضاعفت المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني في ظل الازمة الإنسانية الأسوأ جراء العدوان والحصار.

وأشار إلى أن الأضرار تستدعي قيام المنظمات العاملة في اليمن، بدورها الإنساني والإغاثي وسرعة التدخل العاجل لإغاثة المتضررين وتوفير احتياجاتهم الأساسية من مأوى ومواد غذائية وإيوائية، وخدمية.








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