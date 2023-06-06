المؤتمرنت -

اختطاف 1632 صياداً يمنياً خلال 24 شهراً

أدانت وزارة الثروة السمكية استمرار الانتهاكات والاختطافات التي يتعرض لها الصيادين اليمنيين في المياه الإقليمية اليمنية من قبل القوات الإريترية.



وأوضحت الوزارة في بيان، أن الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر، سجلت أكثر من سبعة ألاف جريمة اختطاف بحق الصيادين اليمنيين في المياه الإقليمية اليمنية والبحر الأحمر منذ بدء العدوان على اليمن عام 2015م.



وكشفت وزارة الثروة السمكية عن اختطاف الف و632 صياداً يمنياً خلال العامين الماضيين.



وأشارت إلى أن الخاطفين يقومون بنهب قوارب الصيادين المختطفين فضلا عن تعرضهم لشتى أنواع الإيذاء والتعذيب، ويتم احتجازهم دون الإفراج عنهم ولفترات طويلة بصورة مخالفة للأعراف والمواثيق الدولية، وهذا يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.



وأكدت الوزارة أن مثل هذه الأعمال تعد انتهاكا تعسفا صارخاً لحقوق الإنسان، وتستهدف مقومات الأمن في البحر الأحمر ومنع الصيادين من كسب رزقهم في المياه الإقليمية اليمنية.