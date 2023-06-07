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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدة محافظات، ودرجات حرارة مرتفعة في الصحارى والسواحل والسهول الساحلية خلال الـ24 ساعة القادمة

حرارة مرتفعة.. وأمطار غزيرة في هذه المناطق

المؤتمرنت -
حرارة مرتفعة.. وأمطار غزيرة في هذه المناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدة محافظات، ودرجات حرارة مرتفعة في الصحارى والسواحل والسهول الساحلية خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أرخبيل سقطرى.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة قد يصاحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات حجة، المحويت، ريمة، ذمار، إب، تعز، الضالع، جنوب محافظتي أبين وشبوة، غرب المكلا وسهل تهامة.

وأشار إلى درجات حرارة مرتفعة في الصحارى والسواحل والسهول الساحلية حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 36 ـ 42 درجة مئوية.

ودعا المركز المواطنين إلى عدم التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية والشعاب وعدم المجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.

ونبه من التدني الملحوظ في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الجبلية أثناء هطول الأمطار، ومن ارتفاع الموج واضطراب البحر حول أرخبيل سقطرى ونصح بعدم الإبحار في أعالي المياه الإقليمية البحرية شرق خليج عدن.

وحث المركز على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس في المناطق الصحراوية والسواحل والسهول الساحلية واتخاذ الاحتياطات اللازمة.








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