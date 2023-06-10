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أخبار

مناقشة التحضيرات للمؤتمر الثالث للطاقة المتجددة بصنعاء

المؤتمرنت -
مناقشة التحضيرات للمؤتمر الثالث للطاقة المتجددة بصنعاء
ناقش اجتماعٌ اليوم برئاسة وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد أحمد البخيتي، نائب رئيس اللجنة الإشرافية العليا ورئيس المؤتمر والمعرض الوطني الثالث للطاقة المتجددة 2023، التحضيرات والاستعدادات الجارية لإقامة المؤتمر والمعرض.

كما ناقش الاجتماع الأفكار والرؤى لتقديم هذا الحدث الوطني الكبير بما يعكس اهتمام الجمهورية اليمنية بالنهوض بقطاع الطاقة لا سيما من مصادرها الطاقة النظيفة لمواجهة احتياج قطاع الكهرباء ومواجهة التغيرات المناخية.

وفي الاجتماع عبر وزير الكهرباء عن شكره وامتنانه لرئيس اللجنة الإشرافية العليا للمؤتمر والمعرض الوطني الثالث للطاقة المتجددة 2023 الدكتور رشيد أبو لحوم لرعايته ودعمه للمؤتمر والمعرض.. منوها بدور جامعة صنعاء في توفير البيئة الحاضنة لإقامة المؤتمر والمعرض والمساهمة الفاعلة لإنجاح المعرض الذي سيشكل قفزة كبيرة لليمن، في مجال الصناعات الكهربائية وتطوير بنيتها التحتية، والاستفادة من تجارب وخبرات الأكاديميين في مختلف كليات جامعة صنعاء.

وقدم الوزير البخيتي شرحا لطبيعة العمل لإقامة المؤتمر والمعرض والفرص الذي سيتيحها لعرض العشرات من مشاريع منظومات الطاقة الشمسية التي تم تنفيذها وتركيبها من قبل وزارة المالية ووحدات التدخل والبرامج التابعة لها وكذا عرض العديد من المشاريع الوطنية ذات الصلة في المعرض، إلى الجانب نقاط القوة التي سيتمتع بها المعرض الذي سيفتح أفاقا كبيرة ومتعددة للترويج للصناعة الكهربائية في اليمن.

ولفت إلى أنه تم إعداد ما يقارب 40 ورقة عملية من مختلف الباحثين والأكاديميين داخليا وخارجيا والتي سيتم تقديمها خلال المؤتمر والمعرض.

وأكد الاجتماع الذي ضم أعضاء اللجنة الإشرافية العليا، ورؤساء وأعضاء بقية اللجان على أهمية الإعداد والتجهيز الجيد للمؤتمر والمعرض، وأشاد الحاضرون بالاستعدادات التي تجري على قدم وساق، لإقامة المؤتمر والمعرض.

كما قدمت في الاجتماع مداخلات من قبل رؤساء وأعضاء اللجان أكدت جميعها على أهمية الإعداد والتجهيز الجيد للمؤتمر والمعرض.








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