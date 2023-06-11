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أخبار
المؤتمر نت - منعت وزارة الزراعة والري، استيراد الدواجن المجمدة من خارج الوطن

وزارة الزراعة تمنع استيراد الدواجن المجمدة

المؤتمرنت -
وزارة الزراعة تمنع استيراد الدواجن المجمدة
منعت وزارة الزراعة والري، استيراد الدواجن المجمدة من خارج الوطن.

وأوضح وزير الزراعة والري المهندس عبدالملك الثور، أن قرار منع استيراد الدواجن المجمدة يأتي في إطار توجهات الوزارة لتشجيع وحماية الإنتاج المحلي، وبما لا يؤثر على صغار المنتجين المحليين.

وذكر أن استيراد الدواجن المجمدة تسبب في توقف الكثير من مزارع الدواجن عن الإنتاج.

وأكد وزير الزراعة أهمية التزام المستوردين بقرار المنع الذي سيتم تطبيقه لمدة ستة أشهر، مع مراعاة إيجاد آلية مناسبة تضمن توفير متطلبات المستهلكين واحتياجاتهم من الدواجن من المزارع المحلية بأسعار مناسبة.

وشدد على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية في هذا الجانب بما يسهم في دعم المنتجات المحلية منها الدواجن وتطوير هذا القطاع وتعزيز دوره في الأمن الغذائي.








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