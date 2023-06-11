المؤتمرنت -

سلام يحذر من خطورة الأوضاع في المحافظات المحتلة

حذر محافظ عدن طارق سلام من خطورة الانهيار المتسارع للأوضاع الاقتصادية والأمنية في محافظة عدن والمحافظات الجنوبية المحتلة جراء تفشي الفساد في أروقة أجهزة الدولة ونهب الخزينة العامة وتهريب العملة الأجنبية من البلد.



وأكد محافظ عدن أن الوضع الاقتصادي الصعب الذي تشهده عدن والجرعات المتزايدة التي تفرضها حكومة المرتزقة تنذر بكارثة إنسانية على حياة المواطنين وتستهدف قوت يومهم ومعيشتهم المتدنية التي فاقم حدتها المحتل وأدواته المتصارعة.



وأشار سلام بحسب وكالة سبأ، إلى أن الصراع الحاصل بين أدوات المحتل في المحافظات الجنوبية والتحشيدات العسكرية التي تشهدها استنزفت موارد الدولة ومقدراتها لصالح المرتزقة الذين يسعون إلى تأجيج الوضع وتفجيره هناك للحصول على مكاسب ومصالح شخصية ولن يكون ضحيتها إلا المواطن البسيط الذي يفتقر اليوم إلى أبسط الخدمات الضرورية في ظل الارتفاع المتسارع لأسعار المواد الغذائية والانقطاع المتكرر للكهرباء مع موجة الحر الشديد التي تشهدها المحافظة .



ولفت سلام إلى أن الفساد الهائل الذي تعيشه مؤسسات الدولة والنهب لخزينة الدولة وتهريب العملة الصعبة خارج البلد من قبل المرتزقة فاقم من الصعوبات التي تشهدها عدن والمحافظات المحتلة.



ونوه إلى أن أبناء عدن خصوصا والمحافظات الجنوبية عموما لن يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء هذه الأوضاع وسيكون لهم موقف واضح وقوي تجاه المؤامرات التي تحاك ضد محافظاتهم.