المؤتمرنت -

إحصائية 3000 يوم من العدوان: 48841 شهيداً وجريحاً

كشف مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية، عن عدد ضحايا 3000 يوم من العدوان الأمريكي السعودي على اليمن، والذي بلغ 48 ألف و841 مدنياً ما بين شهيد وجريح.



وأوضحت إحصائية صادرة عن المركز، أن عدد الشهداء بلغ 18 الف و206 مواطنين بينهم أربعة آلاف و96 طفلاً وألفين و461 امرأة، فيما بلغ عدد الجرحى 30 الف و635 مواطناً بينهم أربعة آلاف و840 طفلاً وألفين و997 امرأة.



وبين المركز أن العدوان السعودي الأمريكي دمر 15 مطارا و16 ميناء وسبعة آلاف و475 طريق وجسر، و349 محطة ومولد كهرباء، وثلاثة آلاف و151 خزان وشبكة مياه، و619 شبكة ومحطة إتصالات وألفين و112 منشأة حكومية بمختلف المحافظات.



وبحسب إحصائية المركز، فإن عدد المنازل المدمرة والمتضررة جراء العدوان بلغ 607 آلاف و346 منزلاً، فيما بلغ عدد المساجد التي دمرها العدوان ألف و750 مسجداً.



وأشارت الإحصائية إلى أن العدوان دمر 420 مستشفى ومرفق صحي، وألف و272 مدرسة ومركز تعليمي و183 منشأة جامعية و386 منشأة سياحية و142 منشأة رياضية و62 منشأة إعلامية في مختلف محافظات الجمهورية.



كما بينت إحصائية المركز أن تحالف العدوان السعودي الأمريكي استهدف 261 موقع أثري و11 ألف و688 حقل زراعي، و470 مزرعة دواجن ومواشي.



وفي مجال المصانع والأسواق التجارية، أكد المركز أن العدوان دمر على مدى 3000 يوم من العدوان على اليمن، 411 مصنعاً و707 أسواق تجارية و12 ألف و335 منشأة تجارية.



فيما بلغ عدد مخازن الغذاء التي استهدفها العدوان ألف و32 مخزن وألف و66 ناقلة غذاء، و429 محطة وقود و392 ناقلة وقود وعشرة آلاف و445 وسيلة نقل و485 قارب صيد.