المؤتمرنت -

تحذير من أمطار متفرقة وأجواء حارة واضطراب البحر

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفرقة على عدة محافظات، وهبوب رياح نشطة حول أرخبيل سقطرى ودرجات حرارة مرتفعة في الصحارى والمناطق الساحلية خلال الـ24 ساعة القادمة.



وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار متفرقة على مناطق من محافظات لحج، تعز، إب، ريمة، المحويت، حجة وصعدة وسهل تهامة، وقد تمتد شرقاً إلى أجزاء من مرتفعات محافظتي أبين وشبوة .



وأشار إلى أن درجات الحرارة قد تكون مرتفعة نهاراً في الصحارى والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 36 -44 درجة مئوية.



وحسب المركز قد تهب رياح نشطة السرعة حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الغربية ومدخل باب المندب والسواحل الجنوبية وتتراوح سرعتها بين 25 ـ 35 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.



وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي بالمحويت 14 ملم، وفي حجة 8.4 ملم، كما هطلت أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات تعز، ريمة، لحج وأبين وسهل تهامة وكانت خارج نطاق محطات الرصد.



ونبه المركز المواطنين من عبور ممرات السيول والتواجد فيها أو بالقرب منها أثناء وبعد هطول الأمطار.



كما نبه من درجات الحرارة المرتفعة في الصحارى والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس اللافحة نهارا.



ودعا إلى أخذ الاحتياطات اللازمة جراء ارتفاع الموج واضطراب البحر حول أرخبيل سقطرى والسواحل الغربية ومدخل باب المندب والسواحل الجنوبية.