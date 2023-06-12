المؤتمرنت -

اجتماع بصنعاء يؤكد على أهمية دور المواصفات بحماية المستهلك

أكد وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس ادارة الهيئة اليمنية للموصفات والمقاييس وضبط الجودة محمد المطهر اهمية تطوير العمل في الهيئة وسرعة إنجاز الفحص ومعاملات التجارة وعدم تأخيرها .



وعبر وزير الصناعة والتجارة خلال اجتماع مع قيادة وموظفي الهيئة اليوم عن ثقته في قدرة القيادة الجديدة للهيئة في تحقيق قفزة نوعية بالعمل.



وشدد على أهمية تظافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للنهوض بوقع الهيئة والارتقاء بها وتفعيل دورها في حماية المستهلك.



ونوه الوزير المطهر بدور الهيئة في حماية المواطنين وخصوصا شريحة الاطفال من السلع المضرة والمغشوشة التي تضر بهم وصحتهم وتدمر الاقتصاد الوطني.



ولفت إلى اهمية دور الهيئة في مساعدة الصناعات الوطنية والمنتجين المحليين من خلال توفير مستويات المواصفات القياسية المناسبة وتعزيز قدرتها التنافسية أمام المنتجات الأجنبية في الأسواق المحلية والخارجية.



من جهته أشار مدير الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة سام البشيري إلى أهمية استشعار المسؤولية لرفع مستوى وتيرة العمل في الهيئة والحفاظ على أجهزة مختبرات الفحص، ووضع الخطط التطويرية بما يلمسه المتعاملين مع الهيئة والمواطن في الأسواق.



وأكد أهمية ان تكون جميع السلع في الأسواق مطابقة للمواصفات وعدم السماح بدخول أي سلع مغشوشة إلى الأسواق.



إلى ذلك اطلع وزير الصناعة والتجارة على سير العمل في مختبر الهيئة.. حيث استمع إلى شرح حول أنشطة أقسام الفحوصات لمختلف السلع والبضائع.



وحث على تقديم الخدمات للشركات المستوردة وفق أعلى المستويات المهنية لضمان الجودة والسلامة الغذائية باعتبار الهيئة خط الدفاع الأول عن المواطن.