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المؤتمر نت - جسد خلالها نموذجا للمسئولية الدينية والمجتمعية والوطنية، وإعلاء قيم ومبادئ الثورة والجمهورية والوحدة الوطنية،

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة القاضي الرقيحي

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة القاضي الرقيحي
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة القاضي العلامه /أحمد عبد الرزاق الرقيحي، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، عضو مجلس النواب، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وأشار رئيس المؤتمر الشعبي العام الى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته في مجالات الثقافة والعلوم الشرعية والدينية، سواء من خلال عمله كعضو لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية في مجلس النواب، أو اشتغاله لفترة طويلة وظيفة إمام وخطيب الجامع الكبير بصنعاء، والتي جسد خلالها نموذجا للمسئولية الدينية والمجتمعية والوطنية، وإعلاء قيم ومبادئ الثورة والجمهورية والوحدة الوطنية، والإسهام بفاعلية في التوعية والارشاد وتعزيز اواصر الاخاء والمحبة والوسطية والاعتدال.

وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجل الفقيد القاضي/ اكرم احمد عبدالرزاق الرقيحي، وإخوانه، وكافة آل الرقيحي بأمانة العاصمة، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام، باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعظيم المواساة في هذا المصاب الجلل.

سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ورفاقه ومحبيه الصبر والسلوان.

“إنا لله وإنآ إليه راجعون”.









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