المؤتمرنت -

انطلاق حملة تغريدات 3000 يوم من العدوان والصمود

انطلقت في الساعة التاسعة من مساء اليوم حملة تغريدات بمرور 3000 يوم من العدوان والحصار الأمريكي السعودي الذي يقابله 3000 يوم من الثبات والصمود اليمني، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



ودعا المنظمون للحملة إلى المشاركة الواسعة في حملة التغريدات لإبراز حصيلة 3000 يوم من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب اليمني، وإظهار شواهد الصمود والنصر الإلهي على الهاشتاقين:



#اليمن_3000يوم_عدوان_وصمود



#3000DaysOfWarOnYemen



رابط بنك التغريدات: https://bit.ly/3000dwarye