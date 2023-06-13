المؤتمرنت -

الرويشان يلتقي ممثلي الأمم المتحدة واليونيسف

التقي نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان، الرئيسين المشاركين لفرقة العمل القطرية للأمم المتحدة المنسق المقيم للشؤون الإنسانية وليام ديفيد غريسلي والممثل المقيم لمنظمة اليونيسف بيتر هوكينز.



جرى خلال اللقاء مناقشة التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل حماية الأطفال الموقعة بين حكومة الإنقاذ الوطني والأمم المتحدة في أبريل ٢٠٢٢.



وأكد نائب رئيس الوزراء حرص الحكومة على تنفيذ جميع أنشطة خطة العمل التي قطعت اللجنة الفنية المعنية بتنفيذها شوطاً كبيراً يستلزم التقدير المناسب من الأمم المتحدة للوفاء بالتزاماتها وعكس ذلك في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي سيقدم إلى مجلس الأمن الشهر القادم.



وأشاد بجهود منسق الشؤون الإنسانية التي يبذلها لحل مشكلة سفينة صافر التي كانت ولاتزال تمثل مخاطر كارثية كبيرة للمنطقة برمتها، وسعيه الحثيث لإدخال معدات كشف وإزالة الألغام والحماية، والتي عرقلت دخولها دول العدوان.



من جانبهما عبر المسئولان الدوليان عن تقديرهما لما حققته اللجنة الفنية الوطنية من تقدم في تنفيذ خطة عمل حماية الأطفال، مبديين استعداد الأمم المتحدة الدائم لدعم تنفيذ كافة الأنشطة المتصلة بها.



وأكدا تفهم القضايا الإنسانية الملحة وخاصة ما تمثله الألغام ومخلفات الحرب المتفجرة من مخاطر يتعرض له الأطفال والنساء يومياً وتقتل وتجرح العشرات منهم.