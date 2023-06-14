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أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، ودرجات حرارة مرتفعة في الصحارى والمناطق الساحلية خلال الـ24 ساعة القادمة

الأرصاد يحذر: أمطار وأجواء حارة واضطراب البحر

المؤتمرنت -
الأرصاد يحذر: أمطار وأجواء حارة واضطراب البحر
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، ودرجات حرارة مرتفعة في الصحارى والمناطق الساحلية خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، غرب صنعاء، ريمة، ذمار، إب، تعز، الضالع، لحج، أبين، البيضاء، شبوة، حضرموت والمهرة.

وأشار إلى درجات حرارة مرتفعة نهاراً تتراوح العظمى في الصحارى والهضاب الداخلية بين 38 -43 درجة مئوية، فيما تتراوح بالمناطق الساحلية بين 35 -40 درجة.

وحسب المركز قد تكون الرياح شديدة السرعة حول أرخبيل سقطرى تصل إلى أكثر من 45 عقدة، فيما تتراوح بين 15 ـ 25 عقدة في أجزاء من السواحل الغربية ومدخل باب المندب والسواحل الجنوبية والشرقية وتعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ إب : 6.5ملم، تعز : 2.4، المحويت : 1.8، صرفيت: 1.8ملم.

وهطلت أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات عمران، ريمة، حجة، شبوة، لحج وسهل تهامة وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

ونبه المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول في مناطق هطول الأمطار، ومن درجات الحرارة المرتفعة ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس اللافحة نهاراً.

كما نبه من ارتفاع الموج واضطراب البحر أحياناً في السواحل الغربية ومدخل باب المندب والسواحل الجنوبية والشرقية.

وحذر الصيادين وربابنة السفن من ارتفاع الموج والاضطراب الشديد للبحر حول أرخبيل سقطرى.








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