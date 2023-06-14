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أخبار
المؤتمر نت - إعلان نتائج الشهادة الأساسية في صنعاء

إعلان نتائج الشهادة الأساسية في صنعاء

المؤتمرنت -
إعلان نتائج الشهادة الأساسية في صنعاء
أكدت اللجنة العليا للإختبارات، في اجتماعها اليوم، برئاسة نائب وزير التربية والتعليم، خالد جحادر، إعلان نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية للعام الدراسي 1444 مطلع الأسبوع المقبل.

وفي الاجتماع استعرض وكيل قطاع المناهج والتوجيه نائب رئيس اللجنة العليا للإختبارات،أحمد النونو، الجهود التي بذلت في سبيل إنجاح العملية الاختبارية وما تلاها من عملية التصحيح الإلكتروني للاختبارات ورصد الدرجات ومجمل التحديات التي واجهتها وآليات التعامل معها بكل سلاسة واقتدار.

وأكد نائب وزير التربية حرص الوزارة على مستقبل أبنائها الطلاب في ظل سعيها الحثيث لتطوير العملية الاختبارية باعتبارها أداة قياس مستوى التحصيل العلمي لأبنائنا الطلاب، منوها بجهود كل من أسهم في إنجاح إختبارات الشهادة العامة ، مثمنا جهود كافة اللجان العاملة فيها.








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