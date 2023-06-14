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المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة اللواء/

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة اللواء الغرباني

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة اللواء الغرباني
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة اللواء/ حمود غالب الغرباني، أحد مناضلي الثورة اليمنية 26 سبتمبر1962 والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وأشار رئيس المؤتمر الى عدد من مناقب الفقيد ومواقفه الوطنية النضالية في مختلف المراحل والمنعطفات التاريخية، وحضوره الاجتماعي والسياسي والخدمي والخيري في أوساط المجتمعات.

وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجل الفقيد القاضي/ عبداللطيف حمود الغرباني، والاخ / عبدالسلام حمود الغرباني، واخوانهما، وكافة آل الغرباني، بمحافظة إب، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام، باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعظيم المواساة في هذا المصاب الجلل.

سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ورفاقه ومحبيه الصبر والسلوان.

“إنا لله وإنآ إليه راجعون”.








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