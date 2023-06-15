المؤتمرنت -

أمطار رعدية متفاوتة ودرجات حرارة مرتفعة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدة محافظات، ودرجات حرارة مرتفعة على الصحارى والمناطق الساحلية خلال الـ24 ساعة القادمة.



وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات صعدة، غرب الجوف، حجة، المحويت، عمران، غرب وجنوب صنعاء، ريمة، ذمار، إب، تعز والضالع.



ومن المحتمل هطول أمطار متفاوتة الشدة قد يصحبها الرعد أحياناً على مرتفعات محافظات لحج، أبين، البيضاء، شبوة، حضرموت والمهرة.



وأشار إلى درجات حرارة مرتفعة نهاراً تتراوح بين 40 ـ 44 درجة مئوية في الصحارى والهضاب الداخلية، وبين 36 ـ 40 في المناطق الساحلية.



ومن المتوقع هبوب رياح شديدة السرعة حول أرخبيل سقطرى تصل إلى أكثر من 45 عقدة، فيما تتراوح بين 15 - 35 عقدة على السواحل الغربية ومدخل باب المندب والسواحل الجنوبية والشرقية وتعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.



وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ إب : 28 ملم، الكدن : 22، السدة : 10.6، حجة : 9.4، المحويت : 4، صرفيت : 2.8ملم.



وكذلك هطلت أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات عمران، ريمة، لحج، الضالع، البيضاء، شبوة، حضرموت، المهرة وسهل تهامة كانت خارج نطاق محطات الرصد.



وحث المركز المواطنين على عدم التواجد في بطون الأودية وممرات السيول في المناطق المتوقع هطول الأمطار.



وحذر سائقي المركبات على الطرقات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار ومن عبور الجسور الأرضية أثناء تدفق السيول.



ونصح المركز بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس اللافحة نهاراً، في المناطق المتوقع أن تشهد درجات حرارة مرتفعة.



كما حذر من ارتفاع الموج واضطراب البحر في السواحل الغربية ومدخل باب المندب والسواحل الجنوبية والشرقية، وأرخبيل سقطرى..