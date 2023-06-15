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المؤتمر نت - أفادت الإدارة العامة للمرور بوفاة وإصابة ثلاثة آلاف و254 شخص جراء ألفين و333 حادثاً مرورياً في أمانة العاصمة والمحافظات

حوادث المرور: حصيلة ثقيلة خلال ثلاثة أشهر

المؤتمرنت -
حوادث المرور: حصيلة ثقيلة خلال ثلاثة أشهر
أفادت الإدارة العامة للمرور بوفاة وإصابة ثلاثة آلاف و254 شخص جراء ألفين و333 حادثاً مرورياً في أمانة العاصمة والمحافظات خلال الفترة من شعبان ـ شوال من العام الهجري الحالي.

وأكدت إحصائية صادرة عن إدارة المرور، وفاة 344 شخصاً بينهم 293 رجلاً و51 امرأة.

وأشارت إلى إصابة ألفين و910 أشخاص، بينهم ألفين و27 إصابتهم بليغة منهم ألف و644 رجلاً و383 امرأة، بينما بلغ إجمالي عدد المصابين بإصابات متوسطة 883 شخصاً منهم 699 رجلاً و184 امرأة.

وأوضحت أنه تم تسجيل ألفين و333 حادثاً توزع بين 965 صدام آليات، و939 دهس مشاة، و73 صدام جسم ثابت، و139 صدام دراجة نارية، و185 انقلاب، و32 بين سقوط من آلية وصدام حيوانات وغيرها.

ولفتت إلى أن الأرقام تشمل الحوادث التي سجلتها إدارة المرور وتعاملت معها خلاف الحوادث التي لم تبلغ بها وتسجلها والتي يتم حلها والتعامل معها من قبل السائقين والمواطنين.

وأرجعت شرطة المرور أسباب الحوادث إلى ضعف الوعي المروري لدى مستخدمي الطريق والسرعة الزائدة وإهمال السائقين والمشاة والتجاوز الخاطئ وقيادة صغار السن وعكس الخط وعدم مفاقدة السيارة ومخالفات مرورية أخرى.

ونوهت إلى أن الحوادث المرورية أضحت تمثل هاجساً وقلقاً لكافة أفراد المجتمع، وواحدة من أهم المشكلات التي تستنزف الموارد المادية والطاقات البشرية إضافة إلى ما تخلفه من مشاكل اجتماعية ونفسية وخسائر مادية ويمكن أن تدفع عائلات بأكملها إلى الفقر من خلال فقدان معيليها.

وذكرت شرطة المرور أنها تبذل جهوداً مكثفة وتعمل على وضع الحلول والمعالجات وزيادة الوعي للحد من هذه الحوادث، مؤكدة أهمية تعزيز التعاون والتنسيق وتكاتف جهود جميع الجهات ذات العلاقة بالسلامة المرورية لمعالجة أسباب الحوادث والتخفيف من آثارها السلبية.

ودعت جميع المواطنين إلى التقيد التام والالتزام بالقوانين والآداب والتعليمات المرورية حرصاً على سلامتهم وسلامة الآخرين وجعل الطُرق أكثر أمناً لمستخدميها.








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