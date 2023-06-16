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أخبار
المؤتمر نت - أكدت شركة النفط اليمنية أنه سيتم، بدءاً من صباح يوم غدٍ السبت، خفض التكلفة الفعلية للوقود

تخفيض أسعار المشتقات النفطية في صنعاء

المؤتمرنت -
تخفيض أسعار المشتقات النفطية في صنعاء
أكدت شركة النفط اليمنية أنه سيتم، بدءاً من صباح يوم غدٍ السبت، خفض التكلفة الفعلية للوقود في المناطق الحرة.

وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل، أنه ‏بعد احتساب التكلفة الفعلية لسفن الوقود التي وصلت مؤخراً إلى ميناء الحديدة عبر مستوردي المشتقات النفطية، فإن تكلفة الوقود ستكون من صباح يوم غدٍ السبت 9 آلاف ريال للدبة البنزين سعة 20 لتراً بدلاً من 9 آلاف و500 ريال و9 آلاف ريال للدبة الديزل سعة 20 لتراً بدلاً من 10 آلاف ريال.

وأكد أن الاحتساب يتأثر بانخفاض أو ارتفاع التكاليف الفعلية للوقود، داعياً الشركات المحلية والأجنبية إلى الدخول في المنافسة على توريد المشتقات النفطية.

وأشار المتوكل إلى أن توريد المشتقات النفطية متاح لجميع الشركات المحلية والأجنبية وشروط توريدها موجودة على صفحات الموقع الرسمي لشركة النفط اليمنية.








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