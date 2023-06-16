المؤتمرنت -

السلطة المحلية بمأرب تطالب بوقف انتهاكات الإصلاح بحق النساء المختطفات

أدانت قيادة السلطة المحلية بمحافظة مأرب الاعتقالات التعسفية للنساء من قبل سلطة الإخوان الموالية للعدوان بمأرب والانتهاكات اللا إنسانية التي يتعرضن لها في السجون.



واعتبرت السلطة المحلية في بيان، ما تعرضت له المواطنة المصرية سحر رجب عبدالمحسن من اختطاف واخفاء قسري وتعذيب في سجن الأمن السياسي بمأرب لخمس سنوات، وما كشفت عنه من تفاصيل التعذيب النفسي والجسدي الذي يتعرضن له المعتقلات، جريمة تجاوزت القيم الإنسانية والأعراف القبلية والمواثيق الدولية.



وأشارت السلطة المحلية إلى أن جرائم سلطة الإخوان بحق المعتقلات والسجناء، وينتج عنها وفيات بشكل متكرر، لا تعبر عن قيم وعادات وأخلاق المجتمع المأربي بقدر ما تعبر عن سلوكيات ميليشياوية لحزب الإصلاح الدخيلة على محافظة مأرب والشعب اليمني.



وطالب بيان السلطة المحلية بمأرب، الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى الاضطلاع بواجبها ومسؤولياتها في إيقاف جرائم مليشيا الإصلاح بحق النساء المختطفات، وإلزامها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلات، واحترام القوانين والمواثيق الدولية والأعراف والقيم الإنسانية في التعامل مع الأسرى والمعتقلين.