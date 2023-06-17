المؤتمرنت -

إعلان نتائج الشهادة الأساسية بنسبة نجاح 86.76%

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم بصنعاء نتيجة اختبارات الشهادة العامة الأساسية للعام الدراسي 1444هـ بنسبة نجاح 86.76 بالمئة.



وبارك وزير التربية والتعليم يحيى الحوثي في تصريح صحفي، للطلاب والطالبات نجاحهم في الاختبارات، موضحاً أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للاختبارات 266 ألفاً و260 طالباً وطالبة، حضر منهم 258 ألفاً و21 طالباً وطالبة، وتغيّب ثمانية آلاف و239 طالباً وطالبة.



وذكر أنه نجح في الاختبار 223 ألفاً و854 طالباً وطالبة، فيما رسب 34 ألفاً و167 طالباً وطالبة.



وأكد وزير التربية امكانية الحصول على النتائج ابتداء من اليوم عبر الاتصال بالهاتف الثابت على الرقم "161" أو الاتصال وإرسال رقم الجلوس برسالة "sms" عبر شبكة اتصالات يمن موبايل إلى الرقم ذاته.



وأعرب عن شكره وتقديره لكافة المعلمين الذين كان لهم الفضل في إنجاح العام الدراسي وكذا اللجان العاملة في الإعداد والتحضير والتنفيذ للاختبارات بأمانة العاصمة والمحافظات والسلطات المحلية واللجان الأمنية والمؤسسات الإعلامية متجاوزين كافة الصعاب والتحديات الناتجة عن استمرار العدوان والحصار.



فيما استعرض نائب وزير التربية والتعليم خالد جحادر أسماء أوائل الجمهورية البالغ عددهم 69 طالباً وطالبة بدءاً بالطالبة عفاف صلاح محمد صالح سكران المركز الأول بنسبة نجاح 99.57 بالمئة، وانتهاء بالطالب حمير فارس عبدالمطلب محمد المركز العاشر مكرر بنسبة نجاح 98.14 بالمئة.



وأكد أن الطلاب الذين رسبوا في مادة أو مادتين سيتم اختبارهم في الدور التكميلي المقرر السبت الموافق 27 ذو الحجة القادم.



من جانبه تطرق وكيل الوزارة لقطاع المناهج والتوجيه أحمد النونو إلى الجهود التي بذلت لإنجاح الاختبارات وآلية التصحيح الإلكتروني في إطار الأتمتة العامة التي حدت من الإشكاليات التي اعترضت الاختبارات سابقاً.