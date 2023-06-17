المؤتمرنت -

تقرير أممي: تدفق المهاجرين لليمن الأعلى منذ 5 سنوات

كشف تقرير أممي حديث عن تزايد مطرد لأعداد المهاجرين الأفارقة الواصلين إلى اليمن منذ بداية العام الجاري 2023.



وأوضح تقرير صادر عن منظمة الهجرة الدولية (IOM)، أن طريق الهجرة الشرقي بين القرن الإفريقي واليمن سيشهد هذا العام حركة تفوق بكثير عما كانت قبل جائحة كورونا، بفعل استمرار الصراع والأزمات الإنسانية والاقتصادية التي تعانيها دول القرن الإفريقي.



وذكر التقرير أن الأعداد الواصلة إلى اليمن تنامت خلال الربع الأول، وأن العدد سيتجاوز حاجز الـ160 ألف مهاجر خلال العام الجاري 2023.



وأشار التقرير إلى أن هذا الرقم هو الأعلى خلال السنوات الخمس الأخيرة، بزيادة بنسبة حوالي 19% عن أكثر الأعوام تسجيلاً لعدد المهاجرين الأفارقة قبل جائحة كورونا والمتمثل في العام 2019 الذي سجل أكبر دخول بعدد 138,213 مهاجراً.