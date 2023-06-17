المؤتمرنت -

أول فوج من الحجاج يغادر صنعاء إلى الأراضي المقدسة

غادر مطار صنعاء الدولي مساء اليوم الفوج الأول من ضيوف الرحمن إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج والعمرة للعام الحالي 1444هـ عبر طائرة الخطوط الجوية اليمنية على متنها 268 شخصاً.



وقال وزير النقل عبدالوهاب الدرة في مؤتمر صحفي عُقد بمطار صنعاء الدولي، "اليوم تم تدشين أول تفويج لحجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة وتقديم كافة التسهيلات لهم وهذه الرحلات لا تمثل شيئاً أمام الاحتياج الكبير للشعب اليمني".



وأشار إلى أنه من المفترض تفويج حجاج بيت الله الحرام عبر مطار صنعاء كونهم يمثلون أغلب المسجلين في مكاتب الحج والعمرة من صنعاء والمحافظات القريبة منها، إلا أن تحالف العدوان ومرتزقته في عدن ظلوا يماطلون حتى سمحوا فقط بثلاث رحلات جواً.



ولفت الوزير الدرة إلى أنه تم الاتفاق على عودة الحجاج والمعتمرين بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج عبر مطار صنعاء، مؤكداً اهتمام القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى ومتابعتها لسفر ضيوف الرحمن عبر مطار صنعاء الدولي وتسهيل سفرهم وتأمين ممتلكاتهم.



وكشف عن ترتيبات لتشغيل طيران السعيدة لعودة ضيوف الرحمن المسجلين عبر النقل البري من خلال تحويل تذاكرهم جواً إلى مطار صنعاء لتسهيل عودتهم وضمان سلامتهم .. مطالباً مجدداً بالفتح الكامل لمطار صنعاء الدولي وإعادة جميع الرحلات كما كانت قبل العدوان.



وقال "قبل العدوان كان عدد الرحلات من مطار صنعاء يومياً ما يقارب عن 50 رحلة جوية بمعدل خمسة آلاف مسافر، وهو حق قانوني ودولي شرعته القوانين والمواثيق الدولية".



وتطرق وزير النقل إلى حوادث وجرائم القتل والنهب التي تعرض لها المسافرون طيلة ثمان سنوات عبر الطرق غير الآمنة في المحافظات الجنوبية .. مؤكداً استمرار وزارة النقل وكذا الوزارات المعنية بالمتابعة حتى فتح الوجهات الجديدة وفي مقدمتها وجهتي القاهرة والهند التي وصلت نسبة التفاهمات فيها إلى 80 في المائة مع سلطتي الطيران في القاهرة والهند بما يسهم في تخفيف معاناة المسافرين المرضى والطلاب والمغتربين والعالقين في الخارج.



بدوره استعرض وزير الإرشاد وشؤون الحج والعمرة المخاطر التي تعرض لها الحجاج خلال الأعوام السابقة جراء تنقلهم براً عبر طرقات غير آمنة ووعرة.



وقال" الحجاج يغادروا من صنعاء ويقطعون ألفين كيلو متر حيث حصلت حوادث ووفيات بسبب وعورة الطريق، فضلاً عن أنها ليست آمنة".



وأعرب الوزير العجي عن الأمل في أن يكون فتح مطار صنعاء الدولي لضيوف الرحمن، بادرة خير لفتح المطارات اليمنية وفي مقدمتها مطار صنعاء الدولي للمسافرين والحجاج والمرضى وغيرهم، مؤكداً أنها جوانب إنسانية بحتة.



من جهته أوضح وزير الأشغال العامة والطرق أن الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء لحجاج بيت الله الحرام لا تمثل شيئاً يُذكر حيث غادر عشرات الآلاف من الحجاج براً وتكبدوا مخاطر الطرق والتقطعات.



وأشار إلى أنه من المفترض أن يكون هناك 200 رحلة جوية، كون عدد الحجاج اليمنيين 24 ألف حاج.



من جهتهم أعرب عدد من الحجاج عن سعادتهم لفتح مطار صنعاء الدولي لتسهيل مغادرتهم عبر المطار إلى الأراضي المقدسة.