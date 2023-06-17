المؤتمرنت -

صنعاء تعلن صرف نصف راتب لموظفي الدولة

أصدرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، اليوم، التعميم رقم 23 لسنة 1444هـ بشأن صرف النصف الثاني من مرتب شهر أغسطس 2018م، لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة، التي لم يسبق لها الصرف، فيما يلي نصه:



بنــاء على توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى، وبمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، ونظراً للظروف المعيشية التي يعانيها موظفو الدولة؛ بسبب توقف صرف المرتبات، فقد قضت التوجيهات بصرف النصف الثاني من مرتب شهر أغسطس 2018م لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة، التي لم يسبق الصرف لها.



وبناءً على إشعار وزارة المالية وإلى المهام والأعمال التي تقوم بها الوزارة بشأن تطبيق نظام كشف الراتب الموحد، وربط إصدار كشوفات المرتبات بقاعدة بيانات كشف الراتب الموحد آلياً عبر الربط الشبكي، ومعالجة وتصحيح الاختلالات القائمة وتحديث البيانات، والتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي اليمني وكاك بنك وهيئة البريد، والاتفاق على آلية وإجراءات تعزيز البنك المركزي بالمرتبات والصرف بموجب خلاصات وكشوفات المرتبات الصادرة من الوزارة من نظام كشف الراتب الموحد.



وفـي هــذا الصــدد، تؤكد وزارة الخدمة المدنية والتأمينات على ما يلي:



1 - على كافة الجهات سرعة استكمال الإجراءات التالية خلال فترة ثلاثة أيام كحد اقصى:



-مراجعة المتغيرات التي تم عكسها والتأكد من صحتها وموافاة الوزارة بأي متغيرات أخرى بالخفض، سواء في جانب الاستحقاقات أو في جانب الاستقطاعات عبر النظام الآلي.



-مراجعة المعالجات والمتغيرات التي تم عكسها [آلياً] (إضافات) إلى كشوفات مرتبات النصف الثاني من شهر أغسطس 2018م والتأكد من صحتها.



وستقوم الوزارة بإبلاغ وزارة المالية بتلك المعالجات، وطلب إعادة مرتباتهم السابقة قبل انتهاء الفترة المحددة.



2. ستقوم الوزارة بعد انتهاء الفترة المحددة للجهات بمراجعة المتغيرات وإجراء المراجعة النهائية وإصدار خلاصات وكشوفات المرتبات التجميعية والتفصيلية ومخاطبة وزارة المالية باستكمال الإجراءات التالية:



• تعزيز البنك المركزي بالمرتبات بموجب خلاصات مرتبات النصف الثاني من شهر أغسطس 2018م لاستكمال إجراءات تعزيز البنك المركزي بالمرتبات بموجبها.



• إبلاغ البنك المركزي وكاك بنك وهيئة البريد باستكمال إجراءات صرف المرتبات بموجب كشوفات المرتبات التفصيلية والآلية المتفق عليها.



3. على كافة الوحدات الالتزام بإصدار خلاصات كشوفات المرتبات آلياً من قاعدة بيانات كشف الراتب الموحد بعد إبلاغ وزارة المالية بالتعزيز بالمرتبات، واستكمال إجراءات قطع الشيكات واستمارات الصرف، والالتزام بكافة التعليمات والإجراءات القانونية المتعلقة بصرف المرتبات وتصحيح الاختلالات.



4. على الوحدات التي تواجه نفقاتها من إيراداتها ومستمرة بصرف مرتبات موظفيها بصورة شهرية الالتزام بالاٌسس والتعليمات الواردة أعلاه، وإصدار كشوفات مرتباتها من النظام الموحد لكشف الراتب بحسب الإجراءات وآلية العمل المتفق عليها.



وتهيب وزارة الخدمـة المدنيـة والتأمينات بكافـة وحــدات الخدمـة العامة الالتـزام بالقواعد والاُسس والإجراءات القانونية المنظمــة لعمليـة صــرف المرتبــــات والتعليمات الـواردة أعـــــلاه.