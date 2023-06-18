الأحد, 18-يونيو-2023 الساعة: 01:34 ص - آخر تحديث: 01:28 ص (28: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُنتصرون‮ ‬للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
نحب الوحدة اليمنية ونرفض الانفصال!
عبد السلام الدباء
تأملات واقعية في تاريخ وحاضر الشعب اليمني العظيم بمناسبة يوم الوحدة اليمنية الخالدة
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عيد الوحدة وضرورة التعاطي المختلف
خالد سعيد الديني
أيامكم وحدة وتعايش ومواطنة متساوية وسلام
راسل القرشي
الحدث‮ ‬التاريخي
فاطمة‮ ‬الخطري
الوحدة.. مشروع الوطن الكبير
طه هادي عيضه
صوت الوحدة من عدن
يحيى علي نوري
التآمر الشيطاني الجديد القديم لمشيخة الامارات العربية المتحدة على اليمن العظيم
محمد عبدالمجيد الجوهري
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - حذّرت وزارة الثروة السمكية من استمرار الأنشطة العدائية التي تقوم بها قوى العدوان في جزر أرخبيل سقطرى والمياه الإقليمية اليمنية

السمكية تحذّر من استمرار الأنشطة العدائية في جزر سقطرى

المؤتمرنت -
السمكية تحذّر من استمرار الأنشطة العدائية في جزر سقطرى
حذّرت وزارة الثروة السمكية من استمرار الأنشطة العدائية التي تقوم بها قوى العدوان في جزر أرخبيل سقطرى والمياه الإقليمية اليمنية.

وشددت الوزارة في بيان لها، على ضرورة إنهاء ممارسات الصيد الجائر والصيد المدمر وغير المنظم، ووضع حد لممارسات قوى العدوان في التخلص من النفايات السامة والخطرة في المياه اليمنية.

واكد البيان ان ممارسات القوات الإماراتية تضر الأسماك والشعب المرجانية بشكل كبير، بالإضافة إلى نهب مئات الأطنان من الأحجار المرجانية، وتصديرها إلى دول الخليج لاستخدامها في بناء أماكن تراثية.

وأوضح أن ٨٠% من الشعاب المرجانية في السواحل اليمنية معرضة لخطر الانهيار الوشيك والتهديدات على المدى البعيد، وأن ما نسبته 20% قد تم تدميرها بالفعل طيلة سنوات العدوان ، دون أمل في نموها من جديد حسب التقارير الفنية.

وذكرت وزارة الثروة السمكية أن الشعاب المرجانية الساحلية الفريدة والمميزة تغطي مساحة كبيرة تبلغ نحو ٢٥% من السواحل اليمنية، وأكثر من 186 جزيرة يمنية في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن.

ونوهت بأن البحر الأحمر وخليج عدن يعتبران مناطق خاصة بموجب الاتفاقيات الدولية، وأن الأنشطة العدائية، التي تحدث فيهما، تؤدي إلى التلوث البيئي البحري وتدمير الشعاب المرجانية والإضرار بالكائنات البحرية وتلويث المياه البحرية.. مشددة على ضرورة وقف هذه الأنشطة؛ لأنها محرمة وقد تؤدي إلى فناء الثروة البيئية في المنطقة.

وأهابت الوزارة بجميع الأطراف المعنية في المجتمع المحلي والدولي بضرورة احترام الاتفاقيات الإقليمية ومعاهدات حفظ البيئة البحرية.. ودعت إلى ضرورة العمل المشترك لحماية الثروة السمكية والحفاظ على البيئة البحرية في المنطقة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: تصدر إنجلترا وتركيا وكازاخستان في اليورو
عربي ودولي: مظاهرات في فرنسا ضد مشروع سكة ليون
فنون ومنوعات: كيف تهزم الكسل؟
اقتصاد: تراجع الذهب لأقل من 1968 دولار للأوقية
علوم وتقنية: انتبه.. السهر يزيد خطر الوفاة في سن مبكرة
محافظات: إتلاف 15 طن من الأدوية في الجوف
عربي ودولي: قتلى وجرحى في قصف جنوب الخرطوم
أخبار: جريحان بنيران الجيش السعودي في شدا بصعدة
أخبار: تقرير: تدفق المهاجرين لليمن الأعلى منذ 5 سنوات
أخبار: إعلان نتائج الشهادة الأساسية بنجاح 86.76%
أخبار: أمطار وأجواء حارة.. وتحذير من اضطراب البحر
أخبار: الشوافي يكشف موعد عيد الأضحى المبارك
رياضة: أولمبي اليمن يُودّع بطولة غرب آسيا
أخبار: 81 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة
أخبار: محلية مأرب تدين جرائم الإصلاح بحق المعتقلات
اقتصاد: حصاد 1400 هكتار من القمح والشعير بسوريا
علوم وتقنية: أعراض يصعب اكتشافها تنذر بسرطان نادر
فنون ومنوعات: لقاء سويدان.. هل أصيبت بالسرطان؟
اقتصاد: الذهب يرتفع مع ضعف الدولار
أخبار: تخفيض أسعار المشتقات النفطية في صنعاء
فنون ومنوعات: "صراصير المورمون" تغزو بلدة أميركية
عربي ودولي: 15 قتيلاً بحادث سير مروع وسط كندا
أخبار: الأرصاد يحذر مجدداً: أمطار وأجواء حارة
رياضة: إسبانيا تهزم إيطاليا وتبلغ نهائي دوري الأمم
أخبار: هزة أرضية جديدة تضرب خليج عدن
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023