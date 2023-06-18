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أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقساً حاراً إلى شديد الحرارة في الصحارى والمناطق الساحلية، وهطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة

أجواء حارة وغير مستقرة وأمطار وعواصف رعدية

المؤتمرنت -
أجواء حارة وغير مستقرة وأمطار وعواصف رعدية
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقساً حاراً إلى شديد الحرارة في الصحارى والمناطق الساحلية، وهطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع طقساً حاراً إلى شديد الحرارة نهاراً في الصحارى والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 35-45 درجة مئوية.

ومن المحتمل هطول أمطار متفاوتة الشدة ترافقها العواصف الرعدية على المرتفعات الجبلية الغربية بعضها غزيرة خاصة على مناطق من محافظات المحويت، حجة، تعز، إب، الضالع، ريمة، شمال لحج ومرتفعات محافظتي أبين وشبوة.

وحسب المركز قد تهطل أمطار متفرقة على مناطق من محافظات البيضاء، ذمار، غرب كل من صنعاء وعمران وصعدة وسهل تهامة وتمتد شرقاً إلى أجزاء من حضرموت والمهرة.

وأشار إلى احتمال هبوب رياح نشطة حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية وتتراوح سرعتها بين 25-50 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ حجة : 25 ملم، ريمة: 14.8، تعز : 9.2، السدة: 2.3، المحويت : 2 ملم، كما هطلت أمطار على أجزاء متفرقة من المرتفعات الغربية والهضاب الداخلية كانت خارج نطاق محطات الرصد.

وحذر المركز المواطنين من التواجد أو عبور ممرات السيول وكذلك من العواصف الرعدية وانخفاض مدى الرؤية الأفقية أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما حذر من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة في الصحاري والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية، ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس اللافحة نهارا.

المركز حذر كذلك من ارتفاع الموج واضطراب البحر حول أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية، داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة.








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