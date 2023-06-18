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المؤتمر نت - التقى فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم وزير الصناعة والتجارة محمد شرف المطهر

المشاط يشدد على تقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص

المؤتمرنت -
المشاط يشدد على تقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص
التقى فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم وزير الصناعة والتجارة محمد شرف المطهر، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي محمد الهادي.

ناقش اللقاء الذي حضره نائبا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالأمانة محمد صلاح، وحسن غالب السياني، وأعضاء مجلس الإدارة أنور الحسيني وطلال ردمان، ومحمد السلامي، سبل الارتقاء بعملية التنسيق بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تطور آفاق التجارة في اليمن وتخفيف معاناة المواطنين.

وخلال اللقاء عبر الرئيس المشاط عن شكره للدور الوطني الذي يقوم به التجار في توفير السلع والخدمات المختلفة التي يحتاجها المواطن.

وشدد على الجهات المعنية في الحكومة التعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص ليضع خدمة المواطنين على رأس أولوياته.

فيما ثمن رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالأمانة، اهتمام رئيس المجلس السياسي الأعلى بالقطاع الخاص، منوهين بدور وزارة الصناعة والتجارة في تهيئة الأجواء المناسبة لعمل القطاع الخاص، وتذليل الصعوبات التي تواجهه.








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