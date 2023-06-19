المؤتمرنت -

إغلاق موسم اصطياد الحبار في البحر الأحمر

أعلنت وزارة الثروة السمكية، إغلاق موسم اصطياد الحبار في منطقة البحر الأحمر من المياه البحرية للجمهورية اليمنية ابتداء من 28 ذو القعدة 1444هـ الموافق 17 يونيو 2023م وحتى إشعار آخر.



ووجهت الوزارة في قرار صادر عنها، بمنع صيد الحبار في منطقة البحر الأحمر من المياه البحرية للجمهورية اليمنية خلال فترة إغلاق موسم الاصطياد.



ودعت وزارة الثروة السمكية الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر، إلى حصر كميات الحبار المخزنة في الثلاجات لدى المصدرين والرفع بنتائج الحصر في مدة أقصاها عشرة أيام.



وأكدت بأنه سيتم معاقبة كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المحددة في قانون تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها وتعديلاته واللوائح المنفذة له .