المؤتمرنت -

طقس شديد الحرارة.. والأرصاد يحذر المواطنين

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، طقساً حاراً في الصحارى والمناطق الساحلية، وهطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.



وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة بعضها غزيرة على محافظات تعز، إب، الضالع، ريمة، غرب ذمار ومرتفعات محافظات لحج، أبين، البيضاء وشبوة.



ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على أجزاء من سهل تهامة ومحافظتي المحويت وحجة وغرب كل من محافظات صنعاء، عمران وصعدة وأجزاء من محافظتي حضرموت والمهرة.



وذكر المركز أن المتوقع طقس حار إلى شديد الحرارة نهاراً في الصحاري والهضاب الداخلية تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 40-45 درجة مئوية، فيما قد يكون الطقس حاراً رطباً إجمالاً في معظم سواحل الجمهورية وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 35 - 40 درجة.



وأشار إلى احتمال هبوب رياح شديدة السرعة حول أرخبيل سقطرى تصل أقصى سرعة لها إلى 40 عقدة، فيما تتراوح بين 15 – 25 عقدة على السواحل الغربية ومدخل باب المندب والسواحل الجنوبية والشرقية تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.



وأفاد بأنها هطلت مساء أس أمطار متفاوتة الشدة بعضها غزيرة على محافظات تعز، لحج، الضالع، البيضاء، شبوة، حضرموت وعلى أجزاء من الهضاب الداخلية وكانت خارج نطاق محطات الرصد الجوي.



وحذر المركز من درجات الحرارة المرتفعة في الصحارى والهضاب الداخلية والسواحل، ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس اللافحة نهاراً.



ودعا المواطنين، إلى عدم التواجد في بطون الأودية وممرات السيول في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها، محذرا سائقي المركبات على الطرقات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار ومن عبور الجسور الأرضية أثناء تدفق السيول.



كما حذر من ارتفاع الموج واضطراب البحر في السواحل الغربية ومدخل باب المندب والسواحل الجنوبية والشرقية، وحول أرخبيل سقطرى.