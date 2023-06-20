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أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقساً حاراً إلى شديد الحرارة على الصحارى والمناطق الساحلية، ورياحاً شديدة السرعة حول أرخبيل سقطرى وهطول أمطار متفرقة على عدة محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة

حرارة شديدة ورياح.. وتحذير مهم للمواطنين

المؤتمرنت -
حرارة شديدة ورياح.. وتحذير مهم للمواطنين
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقساً حاراً إلى شديد الحرارة على الصحارى والمناطق الساحلية، ورياحاً شديدة السرعة حول أرخبيل سقطرى وهطول أمطار متفرقة على عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع طقساً حاراً إلى شديد الحرارة نهاراً على الصحارى والهضاب الداخلية وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 40-45 درجة مئوية.

فيما قد يكون الطقس حاراً رطبا إجمالاً على معظم سواحل الجمهورية وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 35 - 40 درجة مئوية.

وأشار إلى أن المتوقع هبوب رياح شديدة السرعة حول أرخبيل سقطرى تصل إلى أكثر من 40 عقدة، فيما تتراوح بين 15 – 25 عقدة في السواحل الغربية ومدخل باب المندب والسواحل الجنوبية والشرقية.

وحسب المركز ستعمل الرياح على اضطراب البحر وارتفاع الموج وقد تكون أكثر اضطراباً وارتفاعاً للبحر حول أرخبيل سقطرى.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، غرب كل من عمران وصنعاء وذمار، حجة، المحويت، ريمة، إب، تعز، الضالع، شمال لحج وأبين، جنوب البيضاء وشبوة.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي في إب : 29 ملم، وفي صرفيت 0.6ملم، كما هطلت أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات تعز، لحج، الضالع، البيضاء، شبوة والمهرة، وعلى أجزاء من الهضاب الداخلية.

ونبه المركز من درجات الحرارة المرتفعة ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس اللافحة نهاراً، ومن ارتفاع الموج واضطراب البحر أحياناً في السواحل الغربية ومدخل باب المندب والسواحل الجنوبية والشرقية.

وحذر مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج العالي حول أرخبيل سقطرى.

ودعا المركز إلى عدم التواجد في بطون الأودية وممرات السيول في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها، منبهاً سائقي المركبات على الطرقات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار ومن عبور الجسور الأرضية أثناء تدفق السيول.








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