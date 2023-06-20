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المؤتمر نت - التقى مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة سام البشيري، اليوم بصنعاء وفد من رجال الأعمال العمانيين

وفد عُماني في صنعاء لتعزيز التعاون الاقتصادي

المؤتمرنت -
وفد عُماني في صنعاء لتعزيز التعاون الاقتصادي
التقى مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة سام البشيري، اليوم بصنعاء وفد من رجال الأعمال العمانيين.

ناقش اللقاء مجالات التعاون بين الجانبين في دعم وتشجيع المستثمرين وكذا التسهيلات التي تقدمها الهيئة من دعم واستشارات فنية متعلقة بجوانب المواصفات والمقاييس.

وخلال اللقاء استعرض البشيري نشاط الهيئة ومهامها في حماية المستهلك، وتقديم التسهيلات والخدمات للمستثمرين، وتعزيز علاقات التعاون مع القطاعات التجارية والصناعية الإقليمية والدولية التي تعنى بأنشطة الهيئة، أو أية نشاطات تتفق وطبيعة أهدافها واختصاصاتها.

ورحب بزيارة الوفد العماني للهيئة للتعرف على أنشطتها ومهامها في حماية المواطن باعتبارها خط الدفاع الأول عنه.. مبدياً استعداد الهيئة لتسهيل مهام المستثمرين فيما يخص المواصفات والمقاييس.

من جهته أشار الوفد العماني إلى أهمية نشاط الهيئة والإنجازات التي حققتها، إلى جانب ما تقدمه من تشجيع واستشارات فنية لرجال الأعمال.








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