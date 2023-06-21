المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة القيادي سعيد أغبري

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الأخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة بوفاة القيادي المؤتمري الأستاذ سعيد أحمد أغبري، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، عضو قيادة فرع المؤتمر بمحافظة عدن، الذي اختاره الله سبحانه وتعالى إلى جواره بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء الوطني والتنظيمي.



وأشاد أبو راس، في البرقية التي بعث بها إلى نجله بسام سعيد أحمد أغبري وإخوانه، بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية واسهاماته التنظيمية والسياسية، حيث كان أحد مؤسسي المؤتمر الشعبي العام العام بمحافظة عدن في العام 1990، وأحد قياداته البارزة التي اسهمت بشكل فاعل ومؤثر في تعزيز وتفعيل العمل التنظيمي للمؤتمر بالمحافظة، وكان من الشخصيات الاجتماعية التي قضت حياتها في خدمة قضايا المواطنين وخصوصاً في مجال التعاونيات وغيرها، او من خلال عمله في البنك الأهلي بعدن.



وأكد أن المؤتمر خسر برحيله واحداً من رجاله المخلصين الذين حملوا على عاتقهم مسئولية تأسيس المؤتمر الشعبي العام في المحافظات الجنوبية، وتفعيل دوره في الأوساط الجماهيرية التي التفت حوله، وعمل جاهداً من أجل الإرتقاء بأداء المؤتمر، كما فقدا الوطن بموته شخصية قيادية وإنسانية استثنائية وإداري واقتصادي كفؤ ونزيه أخلص لوطنه ومجتمعه.



وأعرب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته لأسرة الفقيد وأصدقائه ومحبيه وآل أغبري كافة في هذا المصاب الذي عم ألمه الجميع.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنآ إليه راجعون".