الأربعاء, 21-يونيو-2023 الساعة: 09:27 م - آخر تحديث: 09:02 م (02: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُنتصرون‮ ‬للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
نحب الوحدة اليمنية ونرفض الانفصال!
عبد السلام الدباء
تأملات واقعية في تاريخ وحاضر الشعب اليمني العظيم بمناسبة يوم الوحدة اليمنية الخالدة
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عيد الوحدة وضرورة التعاطي المختلف
خالد سعيد الديني
أيامكم وحدة وتعايش ومواطنة متساوية وسلام
راسل القرشي
الحدث‮ ‬التاريخي
فاطمة‮ ‬الخطري
الوحدة.. مشروع الوطن الكبير
طه هادي عيضه
صوت الوحدة من عدن
يحيى علي نوري
التآمر الشيطاني الجديد القديم لمشيخة الامارات العربية المتحدة على اليمن العظيم
محمد عبدالمجيد الجوهري
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة اليوم عن تخفيض سعر وحدة الطاقة الكهربائية المباعة للمستهلكين

تخفيض جديد بأسعار الكهرباء في صنعاء

المؤتمرنت -
تخفيض جديد بأسعار الكهرباء في صنعاء
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة اليوم عن تخفيض سعر وحدة الطاقة الكهربائية المباعة للمستهلكين بـ 234 ريال كيلو وات ساعة استناداً إلى مصفوفة التعرفة التي الإعلان عنها رسمياً في حينه.

وفي مؤتمر صحفي عقد بوزارة الكهرباء اليوم، أكد وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد أحمد البخيتي، أن تخفيض سعر وحدة الطاقة الكهربائي يأتي من كون التعرفة تتحرك مع سعر وتكلفة الوقود ديزل أو مازوت صعوداً أو هبوطاً.

وأشار إلى أن ذلك يأتي أيضاً استناداً لسعر اللتر للديزل والمازوت المعلن عنه والمحدد من قبل شركة النفط اليمنية .. مؤكداً أن تعرفة وحدة الطاقة الكهربائية المباعة للمستهلكين من قبل المؤسسة العامة للكهرباء ستكون 234 ريال / كيلو وات ساعة والمباعة للمستهلكين من قبل ملاك المولدات الكهربائية الخاصة 248 ريال / كيلو وات ساعة بدءاً من يوم السبت الـ13 ذي الحجة 1444هـ، الموافق الأول من يوليو 2023م.

ودعا الوزير البخيتي ملاك المولدات الكهربائية الخاصة إلى الالتزام بالتعرفة الجديدة ومن يخالف سيتعرض للعقوبة القانونية.

ووجه اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية للمولدات الكهربائية الخاصة بالنزول للرقابة والضبط والتحري من مدى الالتزام بالتسعيرة المقرة وضبط المخالفين بمحاضر ضبط من قبل مأموري الضبط القضائي بالوزارة وإحالتهم الى النيابة المختصة.

وأهاب وزير الكهرباء بالمواطنين التعاون مع وزارة الكهرباء بالإبلاغ عن المخالفين، وعدم تسديد أي مبالغ بخلاف التعرفة المقرة المعلن عنها.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: ترامب يصف منافسه الرئيسي بـ"الخائن"
اقتصاد: نمو الاقتصاد الياباني بعد تداعيات كورونا
رياضة: فوز النمسا والنرويج والمجر في يورو 2024
رياضة: العراق بطلاً لكأس غرب آسيا تحت 23 عاماً
رياضة: تشيلسي يتعاقد مع كريستوفر نكونكو
أخبار: مجيديع يعزي بوفاة الشيخ أحمد محسن السلامي
اقتصاد: ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار
فنون ومنوعات: الثعالب تغزو العاصمة الروسية
علوم وتقنية: هل يجب شرب الشاي الأخضر كل يوم؟
أخبار: وفد عُماني في صنعاء لتعزيز التعاون الاقتصادي
محافظات: إزالة سوق قات في الثورة بأمانة العاصمة
أخبار: الشورى يدين العدوان الصهيوني على مدينة جنين
عربي ودولي: بالتزكية.. السعدون رئيساً لمجلس الأمة الكويتي
مجتمع مدني: كيف يمكن تجنب الإصابة بالنوبة القلبية؟
عربي ودولي: قطعان الصهاينة يجددون اقتحام الأقصى
أخبار: حرارة شديدة ورياح.. وتحذير مهم للمواطنين
اقتصاد: انخفاض أسعار النفط
أخبار: انهيار منزل يودي بحياة طفلتين في حجة
محافظات: إخماد حريقين منفصلين في صنعاء
عربي ودولي: قلق أممي تجاه تدهور الأوضاع في فلسطين
فنون ومنوعات: ليس الماء.. أفضل مشروب لترطيب الجسم
أخبار: إتلاف 7 أطنان أدوية ومواد غذائية في الجوف
رياضة: رسمياً.. ريال مدريد يتعاقد مع خوسيلو
محافظات: تفقد أضرار السيول في المسراخ بتعز
علوم وتقنية: مخاطر الاكتئاب.. هكذا يمكن تفاديها
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023