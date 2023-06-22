المؤتمرنت -

طقس حار وأمطار رعدية.. تحذير مهم للسائقين

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، وطقساً حاراً إلى شديد الحرارة في الصحارى والسواحل خلال الـ24 ساعة القادمة.



وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد أحياناً على أجزاء من محافظات حجة، المحويت، ريمة، تعز، صعدة، إب، لحج وغرب كل من عمران، صنعاء وذمار، وأجزاء متفرقة من محافظات الضالع، أبين، البيضاء، شبوة وحضرموت.



وأضاف أن الطقس قد يكون حاراً إلى شديد الحرارة نهاراً في الصحاري والهضاب الداخلية وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين40-44 درجة مئوية، فيما قد تكون الأجواء حارة مع رطوبة عالية في سواحل الجمهورية وتتراوح درجات الحرارة بين 35 - 39 درجة مئوية.



وحسب المركز من المحتمل هبوب رياح شديدة السرعة حول أرخبيل سقطرى تصل إلى 40 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج حول الأرخبيل وأجزاء من السواحل الشرقية.



وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في حجة : 18 ملم، إب : 6 ، صرفيت: 0.1 ملم، كما هطلت أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات تعز، المحويت، ريمة، لحج، الضالع، البيضاء وأجزاء من الهضاب الداخلية كانت خارج نطاق محطات الرصد.



ودعا المركز المواطنين إلى عدم التواجد في بطون الأودية وممرات السيول في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها، والاحتماء من العواصف الرعدية.



وحذر سائقي المركبات على الطرقات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار ومن عبور الجسور والأنفاق الأرضية أثناء تدفق السيول.



كما حذر من درجات الحرارة المرتفعة ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس المباشرة، ومن اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى.