المؤتمرنت -

مناقشة إعادة تأهيل مكتب هيئة المواصفات في مطار صنعاء

ناقش اجتماع عقد اليوم بصنعاء ترتيبات إعادة تأهيل مكتب الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في مطار صنعاء الدولي.



واستعرض الاجتماع الذي ضم مديري عام الهيئة سام البشيري والمطار خالد الشايف سبل إعادة تأهيل مكتب الهيئة تمهيداً لفتحة بشكل كامل خصوصاً في ظل فتح وجهات جديدة من وإلى المطار.



وفي الاجتماع أكد البشيري أهمية تفعيل مكتب الهيئة في المطار باعتباره أحد المنافذ التي تصل عن طريقها شحنات مستوردة من السلع والمنتجات، مشيراً إلى الدور الرقابي الذي يقوم به المكتب بما من شأنه الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك والإجراءات الخاصة بضبط الجودة.



وأشاد بتعاون إدارة المطار مع الهيئة لإعادة تشغيل المكتب وتقديمها التسهيلات اللازمة



من جانبه أشاد الشايف بكادر الهيئة العامل في المطار، مثمناً قيام الهيئة بتجهيز المكتب وصيانته جراء ماتعرض له من أضرار خلال العدوان.



بعد ذلك زار مدير عام هيئة المواصفات مكتب الهيئة في المطار واستمع من مديره محسن شاكر إلى شرح عن سير العمل وما تم إنجازه من أعمال الصيانة والتجهيزات خلال الأيام القليلة الماضية والمشاكل والصعوبات التي يعاني منها والاحتياجات الطارئة لإعادة تفعيله.



وأكد استعداد الهيئة لتذليل كافة الصعوبات بما يسهم في تنفيذ مهام المكتب بالشكل المطلوب، لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون مع إدارة المطار في هذا الجانب.