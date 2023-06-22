المؤتمرنت -

تحذير أممي من فيضانات متوقعة في اليمن

حذرت الأمم المتحدة، من احتمالية حدوث فيضانات متوقعة بمناطق مختلفة باليمن خلال الأسبوع المقبل.



وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في بيان لها الأربعاء، "إن مخاطر الفيضانات قائمة مع توقع هطول أمطار غزيرة على المرتفعات خلال الفترة (21 - 30) يونيو 2023، وتهدد 5800 شخص في أنحاء متفرقة من اليمن.



وتوقعت أن تستمر مخاطر الفيضانات في الأسبوع المقبل مع هطول أمطار غزيرة.



وأضافت: "من المرجح أن تؤثر على أكثر من 1000 شخص في مستجمعات المياه في حوض وادي تُبن (لحج، الضالع، إب)، وأكثر من 600 في حوض وادي بنا (أبين، لحج، الضالع)، وأكثر من 500 في حوض وادي حرض (صعدة، حجة)، وأكثر من 800 في وادي مور (حجة، الحديدة)، وأكثر من 400 في وادي سردود (المحويت، صنعاء)، وأكثر من 700 في حوض وادي سهام (صنعاء، ريمة، الحديدة)، وأكثر من 300 في ريمة (ريمة، ذمار) وأكثر من 1500 في حوض وادي زبيد (الحديدة، ذمار، إب)".



وأشارت إلى أن أمطاراً غزيرة هطلت الأسبوع الماضي وأثرت على معظم مناطق غرب وجنوب اليمن لاسيما محافظة أبين، وأدت إلى تضرر نحو 80 أسرة وحدوث نقص ملحوظ في الغذاء والمأوى.