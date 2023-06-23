المؤتمرنت -

انفجار عنيف شرق صنعاء

اُستشهد مواطن اليوم، نتيجة انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في مديرية نهم بمحافظة صنعاء.



وأوضح المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في بيان، أن قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان انفجرت في مديرية نهم، ما أدى إلى استشهاد مواطن.



وأكد المركز أن أعمال نزع وتطهير المواقع من هذه المخلفات توقفت بشكل شبه كامل منذ شهر مارس 2023م.



وأشار إلى أن توقف دعم المانحين لأنشطة المركز واتساع نطاق التلوث من القنابل العنقودية ومخلفات الحرب وعدم توفّر الأجهزة الكاشفة لها، خطر يهدد المدنيين وسقوط ضحايا جدد رغم ارتفاع أعدادهم.