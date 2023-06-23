الجمعة, 23-يونيو-2023 الساعة: 11:38 م - آخر تحديث: 11:32 م (32: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُنتصرون‮ ‬للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
منتدى‮ «‬لاهاي»‮.. ‬لا‮ ‬جديد‮ ‬لافت
يحيى علي نوري
تأملات واقعية في تاريخ وحاضر الشعب اليمني العظيم بمناسبة يوم الوحدة اليمنية الخالدة
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عيد الوحدة وضرورة التعاطي المختلف
خالد سعيد الديني
أيامكم وحدة وتعايش ومواطنة متساوية وسلام
راسل القرشي
الحدث‮ ‬التاريخي
فاطمة‮ ‬الخطري
الوحدة.. مشروع الوطن الكبير
طه هادي عيضه
التآمر الشيطاني الجديد القديم لمشيخة الامارات العربية المتحدة على اليمن العظيم
محمد عبدالمجيد الجوهري
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - انفجار عنيف شرق صنعاء

انفجار عنيف شرق صنعاء

المؤتمرنت -
انفجار عنيف شرق صنعاء
اُستشهد مواطن اليوم، نتيجة انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضح المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في بيان، أن قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان انفجرت في مديرية نهم، ما أدى إلى استشهاد مواطن.

وأكد المركز أن أعمال نزع وتطهير المواقع من هذه المخلفات توقفت بشكل شبه كامل منذ شهر مارس 2023م.

وأشار إلى أن توقف دعم المانحين لأنشطة المركز واتساع نطاق التلوث من القنابل العنقودية ومخلفات الحرب وعدم توفّر الأجهزة الكاشفة لها، خطر يهدد المدنيين وسقوط ضحايا جدد رغم ارتفاع أعدادهم.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
محافظات: تواصل أعمال ترميم وصيانة الطرق في تعز
عربي ودولي: السجن لرئيس وزراء ووزير صحة سابقين
علوم وتقنية: 3 طرق بسيطة لمواجهة حرارة الصيف
رياضة: انهيار مفاوضات ريال مدريد وخيتافي
رياضة: ريال مدريد يمدّد عقد مدافعه ناتشو
فنون ومنوعات: الحجز على فيلا الفنان محمد رمضان
محافظات: تدشين حملة نظافة شاملة في البيضاء
أخبار: المشاط يحذر تحالف العدوان من إضاعة الفرص
قضايا وآراء: منتدى‮ «‬لاهاي»‮.. ‬لا‮ ‬جديد‮ ‬لافت
أخبار: 131 مواطناً يغادرون صنعاء لأداء مناسك الحج
عربي ودولي: موسكو: لا محل لماكرون في قمة "بريكس"
علوم وتقنية: ماذا تعرفون عن فوائد المانجو الصحية؟
أخبار: 5 غارات ضمن 85 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة
أخبار: تحذير أممي من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن
أخبار: الوهباني يُكرّم المشاركات في التصنيع الغذائي
أخبار: الأمم المتحدة تحذر من فيضانات متوقعة في اليمن
أخبار: مناقشة إعادة تأهيل مكتب المواصفات بمطار صنعاء
اقتصاد: الدولار قرب أدنى مستوياته في شهر
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب
عربي ودولي: عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
أخبار: طقس حار وأمطار رعدية.. تحذير مهم للسائقين
علوم وتقنية: مخاطر صحية شديدة.. إحذروا الأسبرين
عربي ودولي: مئات المستوطنين يهاجمون عوريف وترمسعيا
فنون ومنوعات: "الشخص السام".. كيف تبعده عن حياتك؟
علوم وتقنية: التهاب الكبد ينعكس في العينين بعارض صامت
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023