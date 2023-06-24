السبت, 24-يونيو-2023 الساعة: 10:32 م - آخر تحديث: 10:27 م (27: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُنتصرون‮ ‬للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
منتدى‮ «‬لاهاي»‮.. ‬لا‮ ‬جديد‮ ‬لافت
يحيى علي نوري
تأملات واقعية في تاريخ وحاضر الشعب اليمني العظيم بمناسبة يوم الوحدة اليمنية الخالدة
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عيد الوحدة وضرورة التعاطي المختلف
خالد سعيد الديني
أيامكم وحدة وتعايش ومواطنة متساوية وسلام
راسل القرشي
الحدث‮ ‬التاريخي
فاطمة‮ ‬الخطري
الوحدة.. مشروع الوطن الكبير
طه هادي عيضه
التآمر الشيطاني الجديد القديم لمشيخة الامارات العربية المتحدة على اليمن العظيم
محمد عبدالمجيد الجوهري
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة القاضي عبدالمنعم محمد حسن الإرياني، عضو المحكمة العليا، الذي انتقل إلى رحمة الله بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء سخرها لخدمة الوطن في مجال القضاء

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة القاضي عبدالمنعم الإرياني

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة القاضي عبدالمنعم الإرياني
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة القاضي عبدالمنعم محمد حسن الإرياني، عضو المحكمة العليا، الذي انتقل إلى رحمة الله بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء سخرها لخدمة الوطن في مجال القضاء.

وأشاد أبو راس، في البرقية التي بعثها إلى شقيقه القاضي يحيى محمد حسن الإرياني وإخوانه، ونجل الفقيد محمد عبدالمنعم محمد حسن الإرياني وأخيه طارق، بمناقب الراحل الذي عُرف بنزاهته وإحقاقه للحق والانتصار للعدالة من خلال الأعمال التي شغلها ومنها رئيساً لمحكمة جنوب شرق الأمانة، ورئيساً لمحكمة غرب إب الابتدائية، ثم عضواً في هيئة التفتيش القضائي، وكذا رئيساً لشعبة الأموال العامة بأمانة العاصمة، ومن ثم عضواً بالمحكمة العليا، وعضواً باللجنة العليا للانتخابات.

وأكد أن الوطن خسر برحيل القاضي عبدالمنعم الإرياني واحداً من رجال القضاء المخلصين الأكفأ الذين كان لهم مواقف شجاعة وحازمة في وجه الظلم وكل من تآمر على الوطن ووحدته وأسهموا بكل تفان واجتهاد في تطوير مسيرة القضاء.

وعبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته لأسرة الفقيد وكافة آل الإرياني في عزلة بني سيف العالي بمديرية القفر محافظة إب في هذا المصاب الأليم.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنآ إليه راجعون”.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: توقف تمرد قوات فاغنر بوساطة بيلاروسية
فنون ومنوعات: رسالة خاصة تشغل كاظم الساهر
محافظات: المواصفات تنفذ نزولاً ميدانياً لـ3 محافظات
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يرتفع 50 نقطة
أخبار: البرلمان يدين التصعيد الصهيوني ضد الفلسطينيين
أخبار: الخدمة المدنية تعلن إجازة عيد الأضحى المبارك
عربي ودولي: بوتين: تمرد مجموعة فاغنر "طعنة في الظهر"
أخبار: أمطار وأجواء شديدة الحرارة وتحذير من السيول
اقتصاد: أسعار الذهب تسجل أسوأ أداء أسبوعي
رياضة: استون فيلا يعلن تجديد عقد جون ماكغين
مجتمع مدني: إنذار بمرض السكري.. 6 علامات تظهر في الفم
علوم وتقنية: 6 أعراض للسرطان "الصامت"
فنون ومنوعات: السعادة.. هل يمكن ان نصنعها؟
أخبار: شهيد بانفجار قنبلة عنقودية شرق صنعاء
محافظات: تواصل أعمال ترميم وصيانة الطرق في تعز
أخبار: كيف تحمي نفسك من الصواعق الرعدية؟
أخبار: الثروة السمكية تفنّد أكاذيب قنوات العدوان
أخبار: العجي: فتح مطار صنعاء أمام الحجاج بادرة خير
عربي ودولي: السجن لرئيس وزراء ووزير صحة سابقين
علوم وتقنية: 3 طرق بسيطة لمواجهة حرارة الصيف
أخبار: أجواء حارة على سواحل الجمهورية
رياضة: انهيار مفاوضات ريال مدريد وخيتافي
أخبار: وفاة 4 أشخاص بصواعق رعدية بالمحويت وحجة
رياضة: ريال مدريد يمدّد عقد مدافعه ناتشو
فنون ومنوعات: الحجز على فيلا الفنان محمد رمضان
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023