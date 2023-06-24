المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة القاضي عبدالمنعم الإرياني

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة القاضي عبدالمنعم محمد حسن الإرياني، عضو المحكمة العليا، الذي انتقل إلى رحمة الله بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء سخرها لخدمة الوطن في مجال القضاء.



وأشاد أبو راس، في البرقية التي بعثها إلى شقيقه القاضي يحيى محمد حسن الإرياني وإخوانه، ونجل الفقيد محمد عبدالمنعم محمد حسن الإرياني وأخيه طارق، بمناقب الراحل الذي عُرف بنزاهته وإحقاقه للحق والانتصار للعدالة من خلال الأعمال التي شغلها ومنها رئيساً لمحكمة جنوب شرق الأمانة، ورئيساً لمحكمة غرب إب الابتدائية، ثم عضواً في هيئة التفتيش القضائي، وكذا رئيساً لشعبة الأموال العامة بأمانة العاصمة، ومن ثم عضواً بالمحكمة العليا، وعضواً باللجنة العليا للانتخابات.



وأكد أن الوطن خسر برحيل القاضي عبدالمنعم الإرياني واحداً من رجال القضاء المخلصين الأكفأ الذين كان لهم مواقف شجاعة وحازمة في وجه الظلم وكل من تآمر على الوطن ووحدته وأسهموا بكل تفان واجتهاد في تطوير مسيرة القضاء.



وعبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته لأسرة الفقيد وكافة آل الإرياني في عزلة بني سيف العالي بمديرية القفر محافظة إب في هذا المصاب الأليم.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.



” إنا لله وإنآ إليه راجعون”.