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أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقساً حاراً إلى شديد الحرارة على الصحارى والسواحل وهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدة محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة

طقس حار وأمطار غزيرة في هذه المحافظات

المؤتمرنت -
طقس حار وأمطار غزيرة في هذه المحافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقساً حاراً إلى شديد الحرارة على الصحارى والسواحل وهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدة محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه يتوقع طقساً حاراً إلى شديد الحرارة نهاراً في الصحارى والهضاب الداخلية وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 38 -44 درجة مئوية.

ومن المتوقع أيضاً طقساً حاراً في المناطق والسهول الساحلية وأرخبيل سقطرى وتتراوح درجات الحرارة بين 34-38 درجة مئوية.

وحذر المركز المواطنين من درجات الحرارة المرتفعة في تلك المناطق، ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس المباشرة.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على المرتفعات الجبلية الغربية خاصة على مناطق من محافظات صعدة، حجة، المحويت، ذمار، ريمة ، إب، تعز ، الضالع، شمال لحج.

وقد تهطل أمطار متفرقة على سهل تهامة وأجزاء من مرتفعات محافظات البيضاء، أبين، شبوة، صنعاء، عمران، صعدة وسهل تهامة.

ودعا المركز إلى الاحتماء من العواصف الرعدية وعدم التواجد في بطون الأودية وممرات السيول في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها، محذراً سائقي المركبات على الطرقات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية ومن عبور الجسور والأنفاق الأرضية أثناء تدفق السيول.

وحسب المركز قد تهب رياح نشطة إلى قوية حول أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية تتراوح سرعتها ما بين 25- 45عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

كما حذر مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول الأرخبيل.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ الحوبان : 11.3ملم، المحويت : 10.8، إب : 7.0، صرفيت : 0.2ملم.

وأفاد بأنها هطلت أمطار على أجزاء متفرقة من المرتفعات الغربية والهضاب الداخلية وخاصة على صعدة، حجة، ريمة، البيضاء، شبوة ومرتفعات جنوب حضرموت وكانت خارج نطاق محطات الرصد.








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