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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقساً حاراً إلى شديد الحرارة وهطول أمطار رعدية على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة

طقس اليوم: أمطار متفرقة وأجواء شديدة الحرارة

المؤتمرنت -
طقس اليوم: أمطار متفرقة وأجواء شديدة الحرارة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقساً حاراً إلى شديد الحرارة وهطول أمطار رعدية على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع طقساً حاراً إلى شديد الحرارة نهاراً في الصحارى والهضاب الداخلية وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 40 -45 درجة مئوية، وفي المناطق والسهول الساحلية وأرخبيل سقطرى تتراوح بين 35-40 درجة.

وأشار إلى احتمال هبوب رياح نشطة إلى قوية حول أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية تتراوح سرعتها بين 25- 45عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

ومن المتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويت، ريمة ، إب، تعز، الضالع، شمال لحج، البيضاء، مرتفعات أبين، شبوة، الحديدة، سهل تهامة وغرب عمران، صنعاء، ذمار.

وحسب المركز بلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي 37.7 ملم في السدة، 10 في حجة، 1ملم في إب .

كما هطلت أمطار على أجزاء متفرقة من محافظات صعدة، المحويت، ريمة، ذمار، تعز، البيضاء، الضالع، شمال لحج وشبوة وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

وحذر المركز المواطنين من درجات الحرارة المرتفعة ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس اللافحة.

وحذر أيضاً مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى.

ودعا المركز إلى عدم التواجد في بطون الأودية وممرات السيول في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها والاحتماء من العواصف الرعدية، محذراً السائقين في الطرقات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار ومن عبور الجسور والأنفاق الأرضية أثناء تدفق السيول.








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