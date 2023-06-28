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المؤتمر نت - تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، من الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني،

الوهباني يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحى

المؤتمرنت -
الوهباني يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحى
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، من الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، فيما يلي نصها:

الشيخ المناضل/ صادق بن امين ابوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام – المحترم

يسعدني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أن أتقدّم إليكم بأحر التهاني وأصدق التبريكات، داعياً الله -عزوجل- أن يعيده عليكم وعلى شعبنا وهو في حال أفضل، وعلى الأمة العربية والإسلامية باليُمن والخير والبركات والقوة والعزة وقد انزاح عن كاهلها كابوس الحروب العدوانية والإرهاب.

ونحن نهنئكم بعيد الأضحى المبارك، لنجدها فرصة لنؤكد لكم اننا كنا وسنظل كما عهدتمونا الأوفياء والمخلصين لكم ومعكم وإلى جانبكم لإكمال مسؤولياتكم التاريخية التي قدر لكم تحملها في قيادة دفة المؤتمر في واحدة من اخطر المراحل التي يمر بها الوطن والتنظيم حيث اثبتم كفاءتكم في الحفاظ على وحدة وتماسك المؤتمر والسعي لإعادته الى الساحة الوطنية على اكمل وجه.
دمتم في رعاية الله وحفظه

أخوكم الشيخ/
جابر عبدالله غالب الوهباني
الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام








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