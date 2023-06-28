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الدكتور لبوزة يهنئ رئيس المؤتمر بمناسبة عيد الاضحى

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور فريق ركن قاسم لبوزة برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ المناضل صادق أمين أبو رأس بحلول عيد الأضحى المبارك.



وعبر نائب رئيس المؤتمر في البرقية عن أزكى التهاني والتبريكات للشيخ أبو رأس، بهذه المناسبة الدينية الجليلة.

وتمنى من المولى تبارك وتعالى أن يهله عليه وعلى قيادات المؤتمر وانصاره وحلفاءه و جميع أبناء الشعب اليمني ومكوناته السياسية والحزبية والمجتمعية المناهضة للعدوان والحصار بالخير واليُمن والبركة وبالمزيد من الوحدة والتلاحم الوطني والأخوي، وأن يعيد هذه المناسبة الغالية على الشعب اليمني وقد تحقق له ما يتمناه من أمن واستقرار وسلام شامل واستقلال تام وقد تخلص من التبعية والهيمنة الخارجية إلى غير رجعة.