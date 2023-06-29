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امين عام المؤتمر يعزي القيادي بكيل الشلبي بوفاة والده

بعث الامين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي احمد علي محسن برقية عزاء ومواساة الى القيادي المؤتمري الدكتور / بكيل شوقي محمد الشلبي عضو اللجنه الدائمة امين عام المجلس المحلي بمديرية الرجم في وفاة المغفور له باذن الله تعالى والـــده الشيخ/ شوقي محمد الشلبي.



وفي البرقية عبر الامين العام باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر عن آحر التعازي وعميق المواساة إلى الدكتور بكيل شوقي واخوانه وكافة ال الشلبي بمديرية الرجم محافظة المحويت بهذا المصاب سائلا الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذوبه الصبر والسلوان

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ .