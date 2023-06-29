الخميس, 29-يونيو-2023 الساعة: 08:21 م - آخر تحديث: 08:04 م (04: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُنتصرون‮ ‬للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
منتدى‮ «‬لاهاي»‮.. ‬لا‮ ‬جديد‮ ‬لافت
يحيى علي نوري
تأملات واقعية في تاريخ وحاضر الشعب اليمني العظيم بمناسبة يوم الوحدة اليمنية الخالدة
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عيد الوحدة وضرورة التعاطي المختلف
خالد سعيد الديني
أيامكم وحدة وتعايش ومواطنة متساوية وسلام
راسل القرشي
الحدث‮ ‬التاريخي
فاطمة‮ ‬الخطري
الوحدة.. مشروع الوطن الكبير
طه هادي عيضه
التآمر الشيطاني الجديد القديم لمشيخة الامارات العربية المتحدة على اليمن العظيم
محمد عبدالمجيد الجوهري
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - بعث الامين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي احمد علي محسن

امين عام المؤتمر يعزي القيادي بكيل الشلبي بوفاة والده

المؤتمرنت -
امين عام المؤتمر يعزي القيادي بكيل الشلبي بوفاة والده
بعث الامين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي احمد علي محسن برقية عزاء ومواساة الى القيادي المؤتمري الدكتور / بكيل شوقي محمد الشلبي عضو اللجنه الدائمة امين عام المجلس المحلي بمديرية الرجم في وفاة المغفور له باذن الله تعالى والـــده الشيخ/ شوقي محمد الشلبي.

وفي البرقية عبر الامين العام باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر عن آحر التعازي وعميق المواساة إلى الدكتور بكيل شوقي واخوانه وكافة ال الشلبي بمديرية الرجم محافظة المحويت بهذا المصاب سائلا الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذوبه الصبر والسلوان
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ .








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: الخطري تعزي قدريه الجفري بوفاة زوجها
أخبار: الدكتور لبوزة يهنئ رئيس المؤتمر بمناسبة عيد الاضحى
أخبار: الامين العام يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحى
أخبار: الشريف يهنىء رئيس المؤتمر بمناسبة عيد الاضحى
أخبار: مجيديع يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحى
أخبار: الوهباني يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحى
أخبار: قطاع المرأة يهنىء رئيس المؤتمر بمناسبة عيد الاضحى
أخبار: رئيس المؤتمر يهنىء السيد عبدالملك الحوثي بعيد الاضحى
أخبار: رعاية أسر الشهداء تعتذر لتأخر صرف رواتبهم
مجتمع مدني: حيدرة و UHF يدشنا مشروع كسوة العيد
أخبار: حجـاج بيت الله الحرام يتوجهون إلى منى لقضاء يوم التروية
أخبار: الوهباني يواسي آل جباره
عربي ودولي: الحجاج يتوجهون إلى منى لقضاء يوم التروية
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب بفعل انخفاض الدولار
أخبار: طقس اليوم: أمطار متفرقة وأجواء شديدة الحرارة
فنون ومنوعات: لأسرة سليمة.. إليكم هذه النصائح
محافظات: إتلاف سلع مطبوع عليها "الكيان الصهيوني"
أخبار: مدة التدخين المسببة للانسداد الرئوي المزمن
عربي ودولي: مقتل 3 عناصر ينتمون لداعش في كركوك
اقتصاد: بورصة مسقط تُعدِّل وحدة المزايدة للأوراق المالية
أخبار: وصول حاويات بضائع متنوعة إلى ميناء الحديدة
أخبار: صنعاء تعلن بدء صرف معاشات يوليو 2023
عربي ودولي: إصابة مستوطنين صهيونيين بمدينة قلقيلية
أخبار: 71 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة
أخبار: المشاط يحث على توفير السلع بأسعار تراعي الظروف
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023