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ناىب رئيس المؤتمر يعزي القيادي المردعي بوفاة أخيه

بعث الدكتور قاسم لبوزة نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة إلى الاخ عبيد صالح المردعي عضو اللجنه الدائمة رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام مديرية حالمين محافظة لحج. بوفاة اخيه الشيخ / علي صالح المردعي في مكه المكرمه اثناء تأديته منسك الحج عن عمر ناهز الستين عام قضى معظمها في خدمة الوطن.



وعبر لبوزة في البرقية التي بعثها باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد وكوادر المؤتمر الشعبي العام عن خالص تعازيه وعميق مواساته في هذا المصاب سائلا الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وان يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

إنا لله وإنا إليه راجعون