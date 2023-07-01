السبت, 01-يوليو-2023 الساعة: 01:48 م - آخر تحديث: 12:13 م (13: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُنتصرون‮ ‬للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
منتدى‮ «‬لاهاي»‮.. ‬لا‮ ‬جديد‮ ‬لافت
يحيى علي نوري
تأملات واقعية في تاريخ وحاضر الشعب اليمني العظيم بمناسبة يوم الوحدة اليمنية الخالدة
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عيد الوحدة وضرورة التعاطي المختلف
خالد سعيد الديني
أيامكم وحدة وتعايش ومواطنة متساوية وسلام
راسل القرشي
الحدث‮ ‬التاريخي
فاطمة‮ ‬الخطري
الوحدة.. مشروع الوطن الكبير
طه هادي عيضه
التآمر الشيطاني الجديد القديم لمشيخة الامارات العربية المتحدة على اليمن العظيم
محمد عبدالمجيد الجوهري
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة وطقساً حاراً إلى شديد الحرارة

الأرصاد يتوقع أمطار رعدية وارتفاع درجة الحرارة

المؤتمر نت -
الأرصاد يتوقع أمطار رعدية وارتفاع درجة الحرارة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة وطقساً حاراً إلى شديد الحرارة على المناطق الساحلية والصحارى ورياحاً نشطة إلى قوية خلال الـ 24 ساعة القادمة.
وقال المركز في نشرته الجوية ، إنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، حجة ، غرب صنعاء، غرب ذمار، ريمة، إب، تعز، الضالع وسهل تهامة.
ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من شمال لحج، البيضاء، شبوة، ومرتفعات وصحارى محافظتي حضرموت والمهرة.

وأشار المركز إلى أن الطقس قد يكون حاراً إلى شديد الحرارة جافاً نهاراً في الصحارى والهضاب الداخلية، وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 40-45 درجة مئوية.
وقد يكون الطقس حاراً رطباً في المناطق والسهول الساحلية وأرخبيل سقطرى تتراوح درجات الحرارة بين 34-39 درجة مئوية.
وحسب المركز قد تكون الرياح نشطة إلى قوية حول أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية تتراوح سرعتها ما بين 25- 45 عقدة بينما تكون معتدلة إلى نشطة على السواحل الجنوبية وخليج عدن ومدخل باب المندب تتراوح سرعتها من 15- 25 عقدة تعمل على ارتفاع الموج واضطراب البحر.
وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ المحويت : 10.8ملم، صرفيت: 2.6، إب : 1.5، سيئون : 0.1 ملم.

كما هطلت أمطار خارج نطاق محطات الرصد الجوي على مناطق متفرقة من محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، البيضاء، ذمار، تعز، ريمة، سهل تهامة، حجة وصعدة.

ودعا المركز المواطنين إلى عدم التواجد في بطون الأودية وممرات السيول في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها وعدم استخدام الهواتف النقالة والاحتماء من العواصف الرعدية.
وحذر سائقي المركبات على الطرقات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار ومن عبور الجسور والأنفاق الأرضية أثناء تدفق السيول.

ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس واستخدام الشمسيات الفاتحة اللون وخصوصاً البيضاء وكذا الإكثار من شرب السوائل.
كما حذر مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ محمد النشاد
أخبار: المؤتمر يدين جريمة احراق القران في السويد ويؤكد أنها تخدم التطرف
أخبار: امين عام المؤتمر يعزي القيادي بكيل الشلبي بوفاة والده
أخبار: هيئات المؤتمر تهنئ أبو راس بعيد الأضحى
أخبار: فروع المؤتمر في المحافظات تهنئ أبو راس بعيد الأضحى
أخبار: العجي يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحى
أخبار: عميد البرلمانيبن اليمنيين يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحى
أخبار: الخطري تعزي قدريه الجفري بوفاة زوجها
أخبار: الدكتور لبوزة يهنئ رئيس المؤتمر بمناسبة عيد الاضحى
أخبار: الامين العام يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحى
أخبار: الشريف يهنىء رئيس المؤتمر بمناسبة عيد الاضحى
أخبار: مجيديع يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحى
أخبار: الوهباني يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحى
أخبار: قطاع المرأة يهنىء رئيس المؤتمر بمناسبة عيد الاضحى
أخبار: رئيس المؤتمر يهنىء السيد عبدالملك الحوثي بعيد الاضحى
أخبار: رعاية أسر الشهداء تعتذر لتأخر صرف رواتبهم
مجتمع مدني: حيدرة و UHF يدشنا مشروع كسوة العيد
أخبار: حجـاج بيت الله الحرام يتوجهون إلى منى لقضاء يوم التروية
أخبار: الوهباني يواسي آل جباره
عربي ودولي: الحجاج يتوجهون إلى منى لقضاء يوم التروية
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب بفعل انخفاض الدولار
أخبار: طقس اليوم: أمطار متفرقة وأجواء شديدة الحرارة
فنون ومنوعات: لأسرة سليمة.. إليكم هذه النصائح
محافظات: إتلاف سلع مطبوع عليها "الكيان الصهيوني"
أخبار: مدة التدخين المسببة للانسداد الرئوي المزمن
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023