السبت, 01-يوليو-2023 الساعة: 06:23 م - آخر تحديث: 05:47 م (47: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُنتصرون‮ ‬للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
منتدى‮ «‬لاهاي»‮.. ‬لا‮ ‬جديد‮ ‬لافت
يحيى علي نوري
تأملات واقعية في تاريخ وحاضر الشعب اليمني العظيم بمناسبة يوم الوحدة اليمنية الخالدة
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عيد الوحدة وضرورة التعاطي المختلف
خالد سعيد الديني
أيامكم وحدة وتعايش ومواطنة متساوية وسلام
راسل القرشي
الحدث‮ ‬التاريخي
فاطمة‮ ‬الخطري
الوحدة.. مشروع الوطن الكبير
طه هادي عيضه
التآمر الشيطاني الجديد القديم لمشيخة الامارات العربية المتحدة على اليمن العظيم
محمد عبدالمجيد الجوهري
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - أدان مجلس النواب بشدة تعمد السلطات السويدية السماح لمتطرفين بإحراق نسخ من القرآن الكريم أمام أحد المساجد في السويد، وبحماية من الشرطة السويدية.

مجلس النواب يدين إحراق نسخ من القرآن في السويد

المؤتمر نت -
مجلس النواب يدين إحراق نسخ من القرآن في السويد
أدان مجلس النواب بشدة تعمد السلطات السويدية السماح لمتطرفين بإحراق نسخ من القرآن الكريم أمام أحد المساجد في السويد، وبحماية من الشرطة السويدية.
وجدد المجلس في بيان صادر عنه اليوم استنكاره سماح السلطات السويدية للمتطرفين بارتكاب هذه الانتهاكات والممارسات العنصرية التي تتعمد الإساءة لمشاعر المسلمين والمقدسات وفي مقدمتها القرآن الكريم.
واعتبر المجلس هذه الممارسات استفزاز لمشاعر أكثر من مليار ونصف مليار مسلم في العالم لا سيما في أول أيام عيد الأضحى، مطالبا البرلمانات العربية والإقليمية والدولية بتجريم الإساءة للأديان والمقدسات والمعتقدات واعتبارها تجاوزا للقوانين والأعراف الدولية والقيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية.
وأكد البيان أن حرية التعبير لا تعني الإساءة للأديان والمعتقدات، داعيا الدول والشعوب العربية والإسلامية إلى تفعيل سلاح المقاطعة للسلع والبضائع والدول التي تسمح بمثل هذه الأفعال المشينة، والعمل على مواجهتها بكافة الوسائل والسبل المتاحة وتعزيز التضامن العربي الإسلامي لمواجهة هذه التصرفات المهددة للسلام والتعايش بين الأمم والشعوب.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: التكوينات الشبابية والطلابية تهنىء ابوراس بعيد الاضحى
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ محمد النشاد
أخبار: المؤتمر يدين جريمة احراق القران في السويد ويؤكد أنها تخدم التطرف
أخبار: امين عام المؤتمر يعزي القيادي بكيل الشلبي بوفاة والده
أخبار: هيئات المؤتمر تهنئ أبو راس بعيد الأضحى
أخبار: فروع المؤتمر في المحافظات تهنئ أبو راس بعيد الأضحى
أخبار: العجي يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحى
أخبار: عميد البرلمانيبن اليمنيين يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحى
أخبار: الخطري تعزي قدريه الجفري بوفاة زوجها
أخبار: الدكتور لبوزة يهنئ رئيس المؤتمر بمناسبة عيد الاضحى
أخبار: الامين العام يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحى
أخبار: الشريف يهنىء رئيس المؤتمر بمناسبة عيد الاضحى
أخبار: مجيديع يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحى
أخبار: الوهباني يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحى
أخبار: قطاع المرأة يهنىء رئيس المؤتمر بمناسبة عيد الاضحى
أخبار: رئيس المؤتمر يهنىء السيد عبدالملك الحوثي بعيد الاضحى
أخبار: رعاية أسر الشهداء تعتذر لتأخر صرف رواتبهم
مجتمع مدني: حيدرة و UHF يدشنا مشروع كسوة العيد
أخبار: حجـاج بيت الله الحرام يتوجهون إلى منى لقضاء يوم التروية
أخبار: الوهباني يواسي آل جباره
عربي ودولي: الحجاج يتوجهون إلى منى لقضاء يوم التروية
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب بفعل انخفاض الدولار
أخبار: طقس اليوم: أمطار متفرقة وأجواء شديدة الحرارة
فنون ومنوعات: لأسرة سليمة.. إليكم هذه النصائح
محافظات: إتلاف سلع مطبوع عليها "الكيان الصهيوني"
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023